04 NİSAN 2017
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Adapazarı
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Adapazarı'ndan bir kadın eski sevgilisini bıçakladı

T.M. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak E.G'yi başından bıçakladıktan sonra eşi E.M ile birlikte kaçtı

04 Nisan 2017 Salı, 15:59:39 Güncelleme: 16:01:35 DHA

Adapazarı'nda, 34 yaşındaki T.M. isimli kadın, evlenmesine rağmen kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla eski sevgilisi E.G'yi bıçaklayarak yaraladı.

Olay, dün öğle saatlerinde Adapazarı Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, E.G. eski sevgilisi T.M'yi evlenmesine rağmen arayıp rahatsız ederek, görüşme talebinde bulundu. T.M. ile eşi E.M, E.G. ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. T.M. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak E.G'yi başından bıçakladıktan sonra eşi E.M ile birlikte kaçtı. 112 Acil ekibi tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.G. tedavi altına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri olayın ardından kaçan T.M. ile E.M'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından T.M. ile E.M. bugün adliyeye sevk edildi.


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