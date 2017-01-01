04 NİSAN 2017
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Adana'daki vahşi cinayetin zanlısından şok ifade

04 Nisan 2017 Salı, 16:18:35 İHA

Adana'da işkence yapılıp tabanca ile öldürüldükten sonra gömülen şahsı öldürdüğü ileri sürülen ikinci zanlının ifadesi ortaya çıktı

  • 1 Adana'daki vahşi cinayetin zanlısından şok ifade
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    Seyhan ilçesinde oto kiralama işi yapan Cem Atalmış (38), müşterisi Deniz T. ile inşaat halindeki bir apartman dairesini satın almak için anlaştı.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 2 saat önce
    Ölüm cezası olmayınca işte böyle dalga geçiyorlar!
  • Misafir 2 saat önce
    2 yıl yatar afla çıkar
  • Misafir 4 saat önce
    Bunlar için İDAM çezası geri gelmeli.
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