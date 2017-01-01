GÜNDEM
Adana'daki vahşi cinayetin zanlısından şok ifade
04 Nisan 2017 Salı, 16:18:35 | Güncelleme: 16:30:07
İHA
Adana'da işkence yapılıp tabanca ile öldürüldükten sonra gömülen şahsı öldürdüğü ileri sürülen ikinci zanlının ifadesi ortaya çıktı
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Seyhan ilçesinde oto kiralama işi yapan Cem Atalmış (38), müşterisi Deniz T. ile inşaat halindeki bir apartman dairesini satın almak için anlaştı.
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Cem Atalmış, Deniz T.'ye önce ev için 100 bin lira daha sonra da farklı dönemlerde 60 bin lira verdi.
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İnşaatın tamamlanmayıp, parasını da geri alamayan Cem Atalmış, 21 Mart günü eşi Esma Atalmış'a "Ev işini konuşmaya gidiyorum" diyerek evden çıktı.
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Bir daha da geri dönmeyince Esma Atalmış, eşinin hayatından endişe ederek 'kayıp' başvurusunda bulundu.
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Cem Atalmış'ı bulmaya çalışan polis, otomobilini Hadırlı Mahallesi mezarlığında buldu.
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Atalmış'ın öldürüldüğünü belirleyen polis, katil zanlılarından Mehmet T.'yi İstanbul'un Silivri ilçesinde yakaladı.
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Cinayeti amcasının oğlu Deniz T.'nin işlediğini ileri süren Mehmet T., cesedi gömdükleri yeri gösterdi.
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Cinayet Bürosu ekipleri tarafından çıkartılan Cem Atalmış'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Mehmet T. ise çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
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ALIŞVERİŞ YAPARKEN YAKALANDI
Olayın ikinci zanlısı Deniz T.'nin ise Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde saklandığı tespit edildi. Diyarbakır'a giden Cinayet Bürosu ekipleri, zanlıyı pazarda alışveriş yaparken yakaladı.
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Adana'ya getirilen Deniz T., suçlamaları kabul etmeyerek şunları kaydetti:
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"Cem Atalmış'ı kuzenim Mehmet plan yaparak öldürdü. Kuzenim, Cem'den 100 bin lira daha para isteyip randevu vermiş. Buluşma yerine geldiğinde biz 100 bin lirayı alıp gasp süsü verecektik.
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Ancak Cem'in arabasını aradığımızda 100 bin lirayı getirmediğini gördük. Bunu öğrenince kuzenim deliye dönerek önce sopa ile işkence etti. Daha sonra da tabanca iki el ateş etti.
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Ben de daha sonra iki el ateş ettim. Sonra ikimiz ormanlık alana Cem'i gömüp olay yerinden onun arabasıyla kaçıp otomobili Hadırlı Mezarlığı'na bıraktık.
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Kuzenim parayı alıp gasp süsü verecekti ama parayı getirmeyince böyle oldu. Tabancaları da Seyhan Baraj Gölü'ne attık."
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Zanlının ayrıca yakalandığı sırada "Düğünden sonra gelseydiniz bari, kuzenimin düğününe katılsaydım" dediği öğrenildi.
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Adana'ya getirilerek sorguya alınan zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
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