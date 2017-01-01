04 NİSAN 2017
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Adana
GÜNDEM

Adana'da öğretmenine kızan öğrenci 2'nci kattaki sınıftan atladı

Ayaklarının üzerine düşen Ö.Y.'nin iki bacağında da kırıklar olduğu belirlendi

04 Nisan 2017 Salı, 16:55:35 Güncelleme: 16:57:15 DHA

Adana'da dersin bitmesine 5 dakika kala, sınıftan çıkmak isteyen 16 yaşındaki Ö.Y., öğretmenin izin vermemesine kızıp, 2'nci kat penceresinden atladı.

Merkez Seyhan İlçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki İMKB 24 Kasım Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olan ve Kick boks sporu yapan Ö.Y., saat 13.00 sıralarında öğretmenden izin isteyip dersten çıkmak istedi. İsmi açıklanmayan öğretmenin, "Dersin bitmesine 5 dakika var, yerine otur" diyerek izin vermediği Ö.Y., sırasına geçti. Ardından da 2'nci kattaki sınıf penceresinden atladı.

Yaralanan Ö.Y., çağrılan ambulansla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ayaklarının üzerine düşen Ö.Y.'nin iki bacağında da kırıklar olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis ekiplerine, "Öğretmen dersten çıkmama izin vermeyince, canım sıkıldı. Pencere de açıktı. Hava almak için başımı dışarı uzattım, bu sırada dengemi kaybedip düştüm" diyen Ö.Y.'nin tedavisi sürüyor.


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YORUMLAR 13
  • Misafir 32 dakika önce
    Güneş'in çocukları :))
  • Misafir 46 dakika önce
    Eskiden babalar çocukları öğretmene teslim ederken eti senin kemiyi benim derdi. şimdi ise tam tersi oldu allah öğretmenlere sabır versin
  • Misafir 53 dakika önce
    Öğretmeni suçlar gibi yapılmış haber sanki. İzin vermeyebilir öğretmen zaten vermemelidirde ders saatinde derste durcak.
  • Misafir 1 saat önce
    Adanada sıradan bir gün
  • Misafir 1 saat önce
    kafanin uzerine duseydin. hem gercekci bi mazeret olurdu hemde daha az kullandig8n bir yerindem sakatlanirdin
  • Misafir 2 saat önce
    Bu adana da hiç olay bitmiyor kavga kargaşayı çok seviyor adanalı kardeşler
  • Misafir 2 saat önce
    Ataturk gencligi
  • Misafir 2 saat önce
    Ögretmenin yaptigi dogru dünyanin heryerinde böyle isliyor
  • Misafir 2 saat önce
    Adana yada Mersin. Bu işlerin göbeği
  • Misafir 2 saat önce
    Allah akıl versin
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