Adana'da öğretmenine kızan öğrenci 2'nci kattaki sınıftan atladı

Adana'da dersin bitmesine 5 dakika kala, sınıftan çıkmak isteyen 16 yaşındaki Ö.Y., öğretmenin izin vermemesine kızıp, 2'nci kat penceresinden atladı.
Merkez Seyhan İlçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki İMKB 24 Kasım Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olan ve Kick boks sporu yapan Ö.Y., saat 13.00 sıralarında öğretmenden izin isteyip dersten çıkmak istedi. İsmi açıklanmayan öğretmenin, "Dersin bitmesine 5 dakika var, yerine otur" diyerek izin vermediği Ö.Y., sırasına geçti. Ardından da 2'nci kattaki sınıf penceresinden atladı.
Yaralanan Ö.Y., çağrılan ambulansla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ayaklarının üzerine düşen Ö.Y.'nin iki bacağında da kırıklar olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis ekiplerine, "Öğretmen dersten çıkmama izin vermeyince, canım sıkıldı. Pencere de açıktı. Hava almak için başımı dışarı uzattım, bu sırada dengemi kaybedip düştüm" diyen Ö.Y.'nin tedavisi sürüyor.
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Misafir 32 dakika önceGüneş'in çocukları :))00
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Misafir 46 dakika önceEskiden babalar çocukları öğretmene teslim ederken eti senin kemiyi benim derdi. şimdi ise tam tersi oldu allah öğretmenlere sabır versin30
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Misafir 53 dakika önceÖğretmeni suçlar gibi yapılmış haber sanki. İzin vermeyebilir öğretmen zaten vermemelidirde ders saatinde derste durcak.30
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Misafir 1 saat önceAdanada sıradan bir gün00
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Misafir 1 saat öncekafanin uzerine duseydin. hem gercekci bi mazeret olurdu hemde daha az kullandig8n bir yerindem sakatlanirdin00
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Misafir 2 saat önceBu adana da hiç olay bitmiyor kavga kargaşayı çok seviyor adanalı kardeşler00
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Misafir 2 saat önceAtaturk gencligi00
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Misafir 2 saat önceÖgretmenin yaptigi dogru dünyanin heryerinde böyle isliyor00
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Misafir 2 saat önceAdana yada Mersin. Bu işlerin göbeği00
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Misafir 2 saat önceAllah akıl versin00