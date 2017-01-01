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Şırnak şehitlerinin acı haberi ailelerine ulaştı

Şırnak Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan mayının patlaması sonucu 3 asker şehit düştü, askerlerin acı haberi ailelerine ulaştı

04 Nisan 2017 Salı, 18:26:31 Güncelleme: 18:34:16 DHA

Şırnak Gabar Dağı'nda askerlerin arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayın patladı. Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 3 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

EVİNE BAYRAK ASILDI

Gabar Dağı'nda düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdiği patlayıcıyı patlatması sonucu şehit olan Jandarma uzman Onbaşı 22 yaşındaki Mehmet Yavşan'ın, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi'ndeki baba ocağına ateş düştü.

Türkoğlu'na bağlı Avşarlı Mahallesi'nde yaşayan baba Kazım ile anne Zeliha Yavşan'a acı haberi askeri yetkililer verdi. Oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğulan aileyi yetkililer teskin etmeye çalıştı. Türk bayrağı asılan eve acı haberi duyanlar da gelerek taziyeleri iletti. Bekar ve 3'ü erkek 5 kardeşi bulunan Uzman Onbaşı Mehmet Yavşan, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

BİR KIZI VARDI

Saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş 26 yaşındaki Ufuk Bingöl’ün acı haberi memleketi Giresun’a ateş düşürdü.

Vatani görevi sonrasında teskere bırakan Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl, Şırnak'ın Gabar Dağı'nda yapılan operasyonda, Ayşegül Bingöl ile evli olan ve Eylül adında bir kızı bulunan Uzman Çavuş Ufuk Bingöl'ün cenazesi, yarın Giresun'da düzenlenecek törenin ardından Akçalı Köyü’nde toprağa verilecek.  İstanbul’da oturan şehidin ailesi de Giresun’a gelmek üzere yola çıktı.

"SARI YUNUSUM KUZUM"

Şehit düşen 3 askerden 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk'ün, memleketi Konya'nın Akşehir İlçesi Doğrugöz Mahallesi'ndeki baba evine ateş düştü.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Etrük'ün, acı haberi eskiden belde statüsünde olan Doğrugöz Mahallesi'nde oturan ailesine Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk ve Belediye Başkanı Ak Partili Salih Akkaya tarafından verildi. Acı haberi alan baba Mehmet Ertürk, "Vatan sağ olsun" dedi. Anne Ayşe Ertürk, "Sarı Yunusum, kuzum" diye ağıt yakıp sinir krizi geçirdi. Hazırda bekleyen sağlık görevlileri müdahalede bulundu. Ailesinin ise Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk'ü, yaralı olarak bildikleri öğrenildi. Acı haberi duyan yakınları eve akın etti.

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