Numan Kurtulmuş: Haddini bil, otur oturduğun yerde

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un 16 Nisan'daki referanduma ilişkin açıklamalarını eleştirerek, "Tarihi tersinden okuma. Haddini bil, edebini bil, otur oturduğun yerde." dedi.

Kurtulmuş, Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda, Ordulu muhtarlarla öğle yemeğinde bir araya geldi.

Burada konuşan Kurtulmuş, bazılarının, yeni anayasadaki 18 maddelik teklifi iyi okumadığını ve bazı şeyleri milletin kafasını karıştırmak için söylediğini belirtti.

CHP Konya Milletvekili Bozkurt'un sözlerine tepki gösteren Kurtulmuş, "Maalesef o kadar zıvanadan çıkan sözler söylediler ki. Cumhuriyet Halk Partili milletvekili bir arkadaş '16 Nisan'da evet çıkarsa, evetçileri denize dökeriz, denize atarız' demiş. Tarihi tersinden okuma. Haddini bil, edebini bil, otur oturduğun yerde." ifadelerini kullandı.

"Bu millet bir kere gavurları İzmir'den denize döktü, emperyalist işgalcileri, hep beraber bir araya gelerek." diyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Aynı bayrağın altında, aynı ezanın altında, aynı vatanın evlatları olarak emperyalistleri denize döktü. Bir daha Allah bu millete öyle bir gün göstermesin. Ama gerekirse bu millet emperyalistleri ve uşaklarını nasıl terbiye ettiğini de 15 Temmuz akşamı göstermiştir. Gerektiğinde o partiden, bu partiden, AK Parti'den, CHP'den, MHP'den, başka partilerden vatan evlatları bir araya gelir, emperyalist uşaklara haddini bildirir. Ama ne yazıktır ki sadece bir referandum kampanyasında ucuz bir malzeme yapmak için, bu milletin şerefli tarihinin o büyük İzmir zaferini siz böylesine kötü bir şekilde kullanmayın."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, milletvekilinin bu sözlerinden rahatsızlık duyduğuna yönelik haberler geldiğini anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Kendisine teşekkür ederiz. Ancak sadece teşekkür etmenin ötesinde bir şey daha tavsiye ederiz. Bu densizliği, bu hadsizliği, gerekli disiplin mekanizmalarını da çalıştırarak millete göstersinler, 'Tasvip etmiyoruz, kötü bir şey yaptı' desinler. Bu maalesef eski Türkiye'nin kafasıdır. Kendilerine yaramayan seçim sonuçlarını hiç kabul etmezler. Bizim için Türkiye'de hangi seçimde, bizim en aykırı noktamızda birisi millet tarafından seçilir ya da bir sonuç ortaya konulursa, baş göz üstünedir. 'Gık' dersek namerdiz. Milletimiz sandıktan hangi sonucu çıkarıyorsa, en iyisini milletimiz bilir. Bu referandumda da ilk günden beri bunu söylüyoruz, 'Hayır da evet de diyecek olan milletimizdir.' Milletimiz ne karar verirse başımız gözümüz üstüne kabul ederiz. Ama maalesef klasik eski Türkiye kafası buna alışık olmadığı için adam utanmadan diyor ki 'Evet çıkarsa evet diyenleri denize atarız.' Gerekli cevabı milletimiz, hiç de merak etmesin, sandıkta çok kuvvetli şekilde 'evet, evet, evet' diyerek verecektir."

Türkiye'de yapılan seçimler konusunda "ilk kez dışarıdan, istemeyen davetsiz misafirler bulunduğunu" dile getiren Kurtulmuş, bunların Hollanda, Almanya, Avusturya, Belçika ve İsviçre olduğunu söyledi.

Bu ülkelerin telaş içinde olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Niye bu kadar telaşlanıyorlar? Cevabı son derece basit. Bunlar güçlü bir Türkiye istemez. Bunların istedikleri Türkiye, 5 milyon dolar, 25 milyon dolar için elli takla atan bir Türkiye'dir. Bunların istedikleri Türkiye, siyaseten karar alamayan bir Türkiye'dir. Bunların istedikleri Türkiye, bu beylerin önünde düğme ilikleyip el pençe divan duran bir Türkiye'dir. Bunlar isterler ki Türkiye'de rahat hükümetler kurulmasın, bunlar isterler ki Türkiye koalisyonlarla vakit kaybetsin. Bütün bunların cevabı buradadır. Korku dağları bekler. Büyük ve güçlü bir Türkiye, atasının izini süren bir Türkiye, dünyanın her tarafında mazlum milletlere el açabilen bir Türkiye, maalesef bütün Türkiye karşıtlarını aynı safta buluşturuyor. Dolayısıyla bundan milletimiz ders alıyor. Milletimiz bunları görüyor. Milletimiz bunlara cevaplarını çok kuvvetli şekilde hazırlıyor."

"Ne kadar Türkiye düşmanı, büyük Türkiye'nin düşmanı varsa, hayır cephesinde buluşmuş vaziyette." ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Türkiye'de terör gruplarını destekleyen, PKK, DHKP-C ve FETÖ'cüsü de aynı şekilde hayır cephesinde. Milletimiz derin ferasetiyle izliyor. Milletimize bunu anlatıyoruz. Yeni güçlü bir sisteme geçiyoruz. Kararında, sözünde, tek sahibinin millet olduğu bir sisteme gidiyoruz. Türkiye'nin dünyada lider ülke olması için hep beraber 16 Nisan'da 'evet, evet, evet' diyerek sandıkları patlatacak ve yeni dönemin kapısını açacağız." dedi.

Toplantıya, AK Parti Ordu milletvekilleri Oktay Çanak, Metin Gündoğdu, Ergün Taşcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve ilçe belediye başkanları da katıldı.