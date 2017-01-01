Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'yi bu zihniyetteki adamlar bitirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı NTV-Star ortak yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Fırat Kalkanı'nın birinci etabı bitti. Adı konmayan ikinci üçüncü etapları olacak. Olay sadece Suriye boyutunda giden bir olay değil. Telafer, Sincar olayı var. Orada soydaşlarımız var. Orada üs olarak çalışmalarını yürüten askerimiz var. Bu askerimiz özellikle Musul'da DEAŞ'a önemli darbeler indirdi. Üssümüzde Ninova muhafızlarının yetiştirilme görevi devam ediyor. Musul ağırlıkla Arap kardeşlerimizden oluşan bir yerdir. Bu üs bölgemizde 700 yakın timimiz deyim ben buna oradalar ve Ninova muhafızlarını yetiştirmeye devam ediyorlar. Zaman geldi Peşmergelere yönelikte eğitimler yaptırıldı. DEAŞ orada üst üste önemli darbeler aldı. Burada İran'In Haşdi Şabi adıyla müsemma bir terör örgütü var. Bu örgüt Irak meclisinden terör örgütü olmadığı şeklinde geçti. Biz uyarımızı yaptık."

"SURİYE'NİN BAŞINDA BULUNAN KİŞİ ŞİA DEĞİLDİR"

"Sincar'ın durumu çok daha berbat. Orada ikinci bir kandil oluşturma gayretleri var. Orada 2500 kadar bir PKK'lı var. Orada bunu Pers milliyetçiliğine dayanarak yayıyorlar. Uluslararası camiada bu işin çok daha farklı yerlere geldiğini göreceğiz. Bugün Suriye'nin başında bulunan kişi Şia değildir. Onun durumu çok daha farklı."

"DERDİMİZ ORADA BAYRAK SALLAMAK DEĞİL"

"DEAŞ devamlı zemin kaybediyor fakat merkezi yönetim kimin zemin kaybettiğine bakmıyor. Ben ne kazanırım ona bakıyor. Son dönemde insani yardım adıyla Rusya ABD ve Türkiye olarak biz de gittik. Bizim derdimiz orada bayrak sallamak değil. Gelsin oraya Münbiçli yerleşsin biz bunu istiyoruz. Yaptığımız görüşmelerde bunu işledik. Gel gör ki müttefik dediğimiz ülkelerde bununla ilgili hatrı sayılır bir adım gelmedi. Bu örgütler terör örgütüdür ve Türkiye'nin bu örgütlerle hiçbir dayanışması olamaz. Biz isteriz ki ABD ve Rusya'nın da olmasın."

RAKKA OPERASYONU

"Rakka ile nihai karar yok, görüşmeler devam ediyor. Münbiç noktasında ortak harekat kararı verildiği anda asıl nihai hedef Rakkadır. Rakka DEAŞ'in esas merkezi. Bunu ABD'si Rusya'sı koalisyon güçleri hep beraber hallederiz."

KILIÇDAROĞLU'NUN 'KONTROLLÜ DARBE' İDDİALARINA YANIT

"Bu çok gayri ahlaki bir yaklaşımdır. Her şeyden önce şehitlerimize ciddi bir saygısızlıktır. Benim Marmaris'ten hareket etmeden önce yaptığım bir açıklama var. Örtülü darbe diyorsa bu iddialarını ispat etmesi lazım. Edemiyorsa bu benim edebimle ifade edemeyeceğim bir sıkıntıdır. 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu İstanbul'a benden önce inmiş. Nerede diye sordum. Bilmiyoruz dediler. Sonra da öğrendik ki Bakırköy Belediye Başkanı'nın mı ne evine gitmiş. Herkes darbeye karşı gövde gösterisi yapıyor. Sen neredesin? Örtülü darbe girişimi ise sana bunu kim söyledi. Bu iş lafla olmaz. İnanç işi yürek işi. Şu anda her zamanki yalanlarından birini daha söylüyor. Kılıçdaroğlu dürüstsen haysiyet sahibiysen örtülü darbe girişimi ile ilgili elinde hangi belge varsa açıkla. Yargıya da yardımcı ol bize de yardımcı ol."

'EVET' OYLARININ TIRMANIŞI

"Ben meydanların dilini bilirim ömrüm burada geçti. Kamuoyu araştırmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ben inanıyorum ki bu hafta çok daha belirleyici olacak. İnanıyorum ki 'Evet' tırmanışını devam ettirecektir. Kartopu çığ haline geldi. Temenni ediyorum ki aydınlık yarınlar için 16 Nisan milat olacaktır ve bu miladı milletimiz en kısa zamanda görmeye başlayacaktır. Bu değişiklik 17 Nisan'da tümüyle uygulamaya girmeyecek. Bir iki maddesi girecek. Tümüyle 2019'da yürürlüğe girecek. Erken seçim gündemde değildir. "

TEK ADAMLIK İDDİALARINA YANIT

"Tek adamlık kavramı çok çok çirkin. Burada tek adamlık diye bir şey söz konusu değil. Yasama organını kaldırıyor diyorlar. Sayısı bile artıyor 550'den 600'e çıkıyor. Yasama organı, HSYK'ya herhangi bir aday atama yetkisi yokken şimdi 7 üye atıyor. Hemen yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı 4 tane atıyor. Diğer iki ise biri Adalet Bakanı birisi Müsteşar. O zaten var. Daha kucaklayıcı daha kuşatıcı bir düzenleme geliyor. İnsaf ya. Sen nasıl yasama ortadan kalkıyor diyorsun. Bu işin içinde Meclis var ve sadece bununla kalmıyor. Bir başka önemli işi de yasaları yapma yetkisi."

"BİR DEFA FESİH DİYE BİR OLAY OLMAZ, YOK BÖYLE BİR ŞEY"

"Sadece bütçe kanunu ile ilgili Cumhurbaşkanının yetkisi var. Yasama organı nasıl yok dersin. Ya bir defa fesih diye bir olay olmaz, yok böyle bir şey. Seçimlerin yenilenmesi gibi bir durum meydana geldi. Böyle bir şeyin olması halinde Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimi aynı anda yapılıyor. Herkes bunu kolay kolay istemez. Dünyada benzeri yok. Denetim mekanizması itibari ile de Meclis çok farklı bir konuma geliyor. Şu anda sadece vatana ihanetten Yüce Divana sevk edilen Cumhurbaşkanını yeni dönemde, kişisel suçlar hakkında da davaya götüren yollar açılıyor. Seçimin olduğu yerde tek adamlık olmaz. çok açık net. Bunlar ortada. Bizim iki sihirli kavramımız var istikrar ve güven. Bununla istikrarı yakalayacağız. Vatandaş gelecek iki sandıkta oyunu kullanacak. Cumhurbaşkanı eğer yüzde 50 artı 1'i alamazsa 15 gün sonra sadece cumhurbaşkanı."

İSTİKRAR VURGUSU

"Bu ülkede 16 ayda bir seçim olmuş. 16 ayda bir seçim yapılan bir ülkede yatırım istikrarı olur mu? İşadamları yatırımını rahatlıkla yapabilir mi? 16 Nisan aslında Türkiye'de iş dünyasının kaderini ilgilendiren bir tarihtir. Yatırımı yapacak olan sensin. Ben siyasetçi olarak senin önünü açmak istiyorum. Hiç takoz olmadık. Hep ön açtık. Niye Güneydoğu'ya işadamları yatırım yapmıyor.? Terörden dolayı."

"KADININ DERDİNDEN KADIN ANLAR"

"Kadınların parlamentoda yer alması bizimle önem kazandı. Biz bu kapıları açtık. İstiyorum ki bu toplumun yarısı hanımlardan oluştuğu göre, çok daha etkin hale gelsinler. İstihdamda kadınların artış hızının farklı olduğunu görüyoruz. Kadının derdinden kadın anlar. Bırakalım bu dertleri kadınlar dile getirsin bundan çekinmeyelim rahat olalım. Kız öğrencilerimizin sayısının iyi bir konuda olması bizleri huzurlu kılıyor. Bundan sonraki süreçte de bu kararlılıkla devam edeceğini düşünüyorum"

"MİLLETLE GELEN, MİLLETLE GİDER"

"484 gensoru verilmiş. Bunların 480'i ret. Bu gensorular parlamentoyu işlevsiz hale getirmek için verilir. Bu geçmez diye biliyor ama buna rağmen bu gensorular veriliyor. Bunların çok ciddi zaman kaybı var. Hepsi için bir gün deseniz 480 gün yapar. Biz bunları aşalım istiyoruz. Güvenoyu yetkisi milletin olacak. Milletle gelen milletle gider. Millet hizmet bekliyor. Seri olmamız lazım bu çok önemli. Eğer parlamento zaten senin arkandaysa daha seri bir çalışmaya girmiş olacaksınız çünkü muhalefetin elinden bazı şeyler alınmış olacak. Örneğin gensoru gibi. Yoğun şekilde çalışan bir sistem, mekanizma meydana geliyor. Özellikle artık parlamentoda bu dayanışmanın getirdiği işlevle birlikte parlamento içinde yer alacak partilerin dayanışması da çok daha farklı olacak. Şu anda AK Parti ve MHP dayanışması geleceğe dair güzel bir örnektir. Bu kadar güzel hizmetler vermemizin nedeni bizim şahsımızdan kaynaklı. Genç kuşaklara 10-15 yıl öncesini incelemesini tavsiye ediyorum. Cumhurbaşkanı ve Başbakan ilişkileri ne durumdaydı baksınlar. "

"VERİLER SAĞLAM GELİRSE GÖREVLERE İADE EDİLMELERİ SAĞLANIYOR"

"Şehitlerimizin bedelini terör örgütleri çok ağır ödeyecek. Sınırımızı duvar şeklinde örüyoruz. Teröristlerin girmesi olayını büyük ölçüde engellemiş olacağız. Bu durum oradaki güvenlik ekiplerimizin işlerini de kolaylaştırmış olacak. FETÖ ayıklanmasından sonra terörle mücadelede fark görüyoruz ama işimiz daha çok. Bizler Bylock olayı ile çok ciddi bir veri yakaladık. Adeta inlerine giriyoruz. Hangi imkanlarla çalışıyorlarsa bizler de onlara bu imkanlarla saldırıyoruz. Bir hata ve yanlış varsa yargı bunları düzeltme makamıdır ve düzeltecek. Silahlı kuvvetlerde ciddi bir ayıklanma yapıldı ve yapılıyor. Elimizdeki sayısal verilere baktığımız zaman 100 bine yakın bir ihraç söz konusu. İtirazları dahi inceleme durumundayız. Bedel ödedik bu milleti böldüler. Ve biz bu milletin bölünmesine müsamaha gösteremeyiz. En son 400 küsür kişi yeniden görevlerine iade edildi. Veriler sağlam gelirse görevlere iade edilmeleri sağlanıyor."

"ABD'DE SIZDILAR, ALMANYA'DA DA SIZDILAR"

"Darbe girişiminin öncesi var. Darbe girişimi bu işin pik yaptığı noktadır. MİT müsteşarına yapılan operasyon işin ilk adımıydı. Ondan önce yapılan şahsımaydı ama bunu başaramadılar. Daha öncesi de vardı. Öncesinde adımı atmadan geri çekilmek zorunda kaldılar. Bir üst akıl ülkemiz üzerinde ciddi bir oyun oynadı. Bir çok şeyler yaşıyoruz. ABD'de kongre üyelerini seçimlerde bunlar destekledi. Kongre üyeleri ile ikili ilişkiler geliştirdiler. Yargıya vesaire nasıl sızdıysalar ABD'de sızdılar, Almanya'da da sızdılar. Bu yetkililerin çocukları bunların okullarında okudu. Biz bunu oradaki liderlere söylediğimiz zaman hafife alıyorlar. Yarın bir gün sizin başınıza da böyle bir şey gelirse Erdoğan bize söylemişti diyeceksiniz ama iş işten geçmiş olacak."

CHP'Lİ HÜSNÜ BOZKURT'UN SÖZLERİ

"Ben CHP liderinin buna uyarı yaptığı kanaatinde değilim. Onun dili başka söyler hafızası başkadır. Ödüllendirmiş de olabilir. Biz evet diyoruz. Birisi hayır derse bunu anlayışla karşılarız. Ama öyle bir ifade ile giriyor ki işe. Samsun'dan gireriz diyor. Ya Samsunlu seni Samsun'a sokmaz. Sen kimi deniz döküyorsun be? Sen ne geri zekalısın ya? Demokrasiden zerre kadar nasibini almamış geri zekalı biri bu adam ya? Partide bir dakika tutulmaması lazım. CHP'yi bu zihniyetteki adamlar bitirecek.Yazıklar olsun. Bu kadar gaza geliş olur mu. Biz hayır diyenleri deniz dökmeyiz. En güzel cevabı milletim bunlara 16 Nisan'dan verecek. Çünkü siyaset bu değildir, milletim buna layık değildir. Yazıklar olsun bu CHP'nin yönetici kadrosuna. CHP'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum. Gelin bu tabloyu görün. "