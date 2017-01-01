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Bingöl'de teröristlerle çatışma: 1 şehit

Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir güvenlik korucusu şehit oldu. Çatışmada 3 güvenlik korucusu ile 1 asker hafif yaralandı

04 Nisan 2017 Salı, 20:59:34 Güncelleme: 21:06:12 AA

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir güvenlik korucusu şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Genç ilçesi Güzeldere köyü kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyon yürüten güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

Teröristlerin açtığı ilk ateş sonucu güvenlik korucusu Mansur Salcan (28) şehit oldu. Olayda 3 güvenlik korucusu ile 1 asker hafif yaralandı.

Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

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