04 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Şanlıurfa
GÜNDEM

Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga

Barışmak için bir araya gelen iki aile arasında çıkan kavgada 2'si polis 6 kişi yaralandı

04 Nisan 2017 Salı, 22:23:51 Güncelleme: 22:32:15 AA

Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si polis 6 kişi yaralandı.

Kamberiye Mahallesi'nde gündüz kavga eden iki ailenin fertleri, akşam saatlerinde barışmak için bir araya gelince aralarında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Av tüfeği, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, olaya müdahale eden 2 polis ile taraflardan Mehmet, Murat ve Ali B. ile İsmail R. av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Taraflardan birinin aracı zarar gördü.

Olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına alan polis, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da gardıropta yaşayan 5 kişilik aileyle ilgili yeni gelişme
GÜNDEM

O aileyle ilgili yeni gelişme! Gardıropta yaşıyorlardı. ...
Şanlıurfa'da mağara kavgası!
GÜNDEM

Mağara kavgası! Yaralılar var! Polis geniş güvenlik ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri hemşehrilik beratı verilecek
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri hemşehrilik beratı ...
Gardıropta yaşayan 5 kişilik ailenin babası işe yerleştirildi
GÜNDEM

O aileyle ilgili sevindiren gelişme! Gardıropta yaşıyorlardı. ...
Şanlıurfa'da öfkeli damat kurşun yağdırdı: 4 yaralı
GÜNDEM

Barışma talebi reddedilince ortalığı kan gölüne ...
Şanlıurfa'da polise kafa attığı için linç edilmek istenen şahıs Türk çıktı
GÜNDEM

Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran olayda gerçek ortaya ...
İstanbul'da çekiliş için AVM'ye getirilen araç çalındı
GÜNDEM

ÇEKİLİŞ İÇİN AVM'YE GETİRİLEN ARACI BÖYLE ÇALDI!
Samsun'da engelli kadına bıçak zoruyla taciz iddiasına gözaltı
GÜNDEM

ENGELLİ KADININ ÇIĞLIKLARINI DUYANLAR EVE KOŞTU!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib mesajı
GÜNDEM

ERDOĞAN: EY KATİL ESED!
Kılıçdaroğlu'ndan 'Evet' çadırına ziyaret
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'EVET' ÇADIRINA ZİYARET
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'mail' yanıtı
GÜNDEM

BOZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 'MAİL' YANITI: SENİN NEYİNİ İZLEYECEĞİZ!
Bakan Elvan: Avrupa duvara toslamak üzere
GÜNDEM

"BAKAN OLMAMA RAĞMEN İSYAN EDESİM GELİYOR"