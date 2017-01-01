SON DAKİKA

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Türkiye genelinde huzur operasyonu başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıkları Türkiye genelinde "Huzur Türkiye-4" operasyonunu başlattı

04 Nisan 2017 Salı, 22:29:03 Güncelleme: 23:15:28 HABERTURK.COM

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak ' Türkiye Huzur' adlı verilen genel asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamaya, 13 bin 92 ekip, 17 hava, 71 deniz, 371 dedektör köpeği ile 71 bin 284 görevli katıldı.

ORTAK UYGULAMA NOKTASI OLUŞTURULDU

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler ve Sahil Güvenlik Komutanı V. Bülent Olcay'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı bağlantılarla takip ettiği uygulamalara polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden 13 bin 92 ekip, 17 hava, 71 deniz, 371 dedektör köpeği ile 71 bin 284 görevli katıldı. İstanbul, İzmir ve Antalya'da polis ve sahil güvenlik ekipleri, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Erzurum, Mersin, Diyarbakır, Van, Sakarya ve Kocaeli'de polis-jandarma ekipleri ortak uygulama noktaları oluşturdu.

7 BİN 266 NOKTADA ARAMA YAPILDI

Akşam saat 20.00 sıralarında başlayan uygulamaya tüm illerin asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, uyuşturucuyla mücadele, deniz ve havacılık şubelerinden ekipler katıldı. Uygulama kapsamında, şehir giriş ve çıkışları da dahil olmak üzere kent merkezlerinde, önceden tespit edilen 7 bin 266 hassas noktada çalıntı araç, şüpheli şahıs, araç araması, kimlik kontrolü ile plaka sorgulaması yapıldı.

İSTANBUL'DA 5 BİN POLİS KATILDI

'Türkiye Huzur' uygulaması kapsamında, İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla hava destekli olarak eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve denizde denetim gerçekleştiriliyor. Uygulamaya, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve trafik ekipleri katılıyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılırken, aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler gözaltına alındı. Sahil şeridi olan ilçelerde uygulamaya deniz polisi ekipleri de katıldı. Yol uygulamalarında otomobillerin iç ve bagaj kısımları da arandı. Uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.

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