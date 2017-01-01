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Bingöl'de 7 köy, 8 mahallede sokağa çıkma yasağı

Bingöl'ün Genç İlçesi'ne bağlı 7 köy ve 8 mahalle kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi bugün saat 23.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 01:01:33 Güncelleme: 01:03:00 AA

Bingöl'ün Genç ilçesindeki 7 köy ile 8 mahallede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla Dikpınar, Gerçekli, Döşekkaya, Üçgül, Kavaklı, Dedebağ ve Gözertepe köyleri ile Demirboğa, Karataş, Çekmece, Araklı, Yeniler, Ekinli, Güllüce ve Bayramlı mahalleri arasında kalan bölgede operasyon düzenlenecek.

Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 4 Nisan saat 23.00’ten itibaren sokağa çıkma yasağı başlatılırken, söz konusu yağa vatandaşın uymasının can ve mal güvenliği yönünden önem arz ettiği kaydedildi.

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