GÜNDEM
İllere göre Suriyeli dağılımı
05 Nisan 2017 Çarşamba, 02:36:26 | Güncelleme: 06:30:34
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 'Geçici Koruma' kapsamında Türkiye'de bulunan Suriyelilerin illere göre dağılımı açıkladı
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1
1
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81
Türkiye'deki kayıtlı Suriyeli sayısı 2.969.669 iken bu sayı Türkiye nüfusunun %3.72'sini oluşturuyor. İşte açıklanan dağılıma göre il il Suriyeli sığınmacı sayıları...
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2
2
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81
Adana:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 150.795
Nüfus: 2.201.670
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %6.85
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3
3
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81
Adıyaman:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 25.631
Nüfus: 610.484
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %4.20
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4
4
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81
Afyon:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 4.664
Nüfus: 714.523
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.65
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5
5
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81
Ağrı:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 916
Nüfus: 542.255
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.17
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6
6
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81
Aksaray:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 1.492
Nüfus: 396.673
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.38
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7
7
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81
Amasya:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 244
Nüfus: 326.351
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.07
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8
8
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81
Ankara:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 73.198
Nüfus: 5.346.518
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %1.37
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9
9
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81
Antalya:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 401
Nüfus: 2.325.555
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.02
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10
10
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Ardahan:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 98
Nüfus: 98.335
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.10
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11
11
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Artvin:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 40
Nüfus: 168.068
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.02
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12
12
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Aydın:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 7.994
Nüfus: 1.068.260
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.75
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13
13
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Balıkesir:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 2.176
Nüfus: 1.196.176
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.18
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14
14
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Bartın:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 33
Nüfus: 192.389
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.02
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15
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Batman:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 19.706
Nüfus: 576.899
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %3.42
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16
16
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Bayburt:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 42
Nüfus: 90.154
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.05
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17
17
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Bilecik:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 557
Nüfus: 218.297
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.26
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18
18
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Bingöl:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 703
Nüfus: 269.560
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.26
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19
19
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Bitlis:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 789
Nüfus: 341.255
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.22
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20
20
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Bolu:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 1.146
Nüfus: 229.896
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.38
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21
21
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Burdur:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 8.082
Nüfus: 261.401
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %3.09
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22
22
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Bursa:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 106.893
Nüfus: 2.901.396
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %3.68
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23
23
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Çanakkale:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 3.826
Nüfus: 519.793
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.74
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24
24
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Çankırı:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 372
Nüfus: 183.880
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.20
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25
25
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Çorum:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 1.890
Nüfus: 527.863
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.36
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26
26
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Denizli:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 7.964
Nüfus: 1.005.687
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.79
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27
27
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Diyarbakır:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 29.77
Nüfus: 1.673.119
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %1.78
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Düzce:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 627
Nüfus: 370.371
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.17
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29
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Edirne:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 6.552
Nüfus: 401.701
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %1.63
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30
30
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81
Elazığ:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 5.861
Nüfus: 578.789
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %1.01
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31
31
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81
Erzincan:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 185
Nüfus: 226.032
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.08
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32
32
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81
Erzurum:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 689
Nüfus: 762.021
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.09
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33
33
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81
Eskişehir:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 2.508
Nüfus: 844.842
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.30
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34
34
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Gaziantep:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 329.670
Nüfus: 1.974.244
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %16.70
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35
35
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Giresun:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 155
Nüfus: 44.467
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.03
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36
36
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81
Gümüşhane:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 78
Nüfus: 172.034
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.05
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37
37
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81
Hakkari:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 1.010
Nüfus: 267.813
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.30
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38
38
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81
Hatay:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 374.024
Nüfus: 1.555.165
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %24.69
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39
39
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81
Iğdır:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 88
Nüfus: 192.785
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.05
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40
40
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81
Isparta:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 6.409
Nüfus: 427.324
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %1.50
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41
41
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81
İstanbul:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 479.555
Nüfus: 14.804.116
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %3.24
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42
42
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81
İzmir:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 108.889
Nüfus: 4.223.545
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %2.58
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43
43
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81
Kahramanmaraş:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 90.199
Nüfus: 1.112.624
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %8.11
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44
44
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81
Karabük:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 488
Nüfus: 242.347
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.20
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45
45
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81
Karaman:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 585
Nüfus: 245.610
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.24
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46
46
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81
Kars:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 184
Nüfus: 289.786
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.06
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47
47
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81
Kars:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 184
Nüfus: 289.786
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.06
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48
48
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81
Kırıkkale:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 817
Nüfus: 227.985
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.29
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49
49
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81
Kırşehir:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 873
Nüfus: 229.975
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.38
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50
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81
Kilis:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 124.481
Nüfus: 130.825
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %95.15
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51
51
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81
Kayseri:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 58.938
Nüfus: 1.358.980
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %4.34
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52
52
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81
Kocaeli:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 32.090
Nüfus: 1.830.772
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %1.75
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53
53
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81
Konya:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 73.445
Nüfus: 2.161.303
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %3.40
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54
54
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81
Kütahya:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 370
Nüfus: 573.642
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.06
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55
55
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81
Malatya:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 21.986
Nüfus: 781.305
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %2.81
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56
56
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81
Manisa:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 6.700
Nüfus: 1.396.945
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.48
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57
57
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81
Mersin:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 146.931
Nüfus: 1.779.582
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %8.28
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58
58
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81
Muğla:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 9.588
Nüfus: 923.773
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %1.04
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59
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Muş:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 858
Nüfus: 406.501
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.21
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60
60
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Nevşehir:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 6.607
Nüfus: 290.895
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %2.27
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61
61
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81
Niğde:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 3.425
Nüfus: 351.468
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.97
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62
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81
Ordu:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 727
Nüfus: 750.588
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.10
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63
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81
Osmaniye:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 43.773
Nüfus: 522.175
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %8.38
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64
64
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81
Rize:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 662
Nüfus: 331.048
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.20
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65
65
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81
Sakarya:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 8.120
Nüfus: 976.948
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.83
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66
66
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81
Samsun:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 4.303
Nüfus: 1.295.927
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.33
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67
67
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81
Siirt:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 3.372
Nüfus: 322.664
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %1.05
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68
68
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Sinop:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 82
Nüfus: 208.478
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.04
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69
69
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Sivas:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 2.540
Nüfus: 621.224
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.41
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70
70
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81
Şanlıurfa:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 420.532
Nüfus: 1.940.627
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %21.67
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71
71
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81
Şırnak:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 14.416
Nüfus: 483.788
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %2.98
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72
72
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81
Tekirdağ:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 6.484
Nüfus: 972.875
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.67
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73
73
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Tokat:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 874
Nüfus: 602.662
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.15
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74
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Trabzon:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 2.223
Nüfus: 779.379
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.29
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75
75
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81
Tunceli:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 89
Nüfus: 82.193
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.11
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76
76
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81
Uşak:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 1.341
Nüfus: 358.736
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.37
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77
77
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81
Yalova:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 2.904
Nüfus: 241.665
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %1.20
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78
78
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81
Van:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 1.890
Nüfus: 1.100.190
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.17
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79
79
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81
Yozgat:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 3.525
Nüfus: 421.041
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.80
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80
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81
Zonguldak:
Kayıt edilen Suriyeli sayısı: 331
Nüfus: 597.524
İl nüfusu ile karşılaştıma yüzdesi: %0.06
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81