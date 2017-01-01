05 NİSAN 2017
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İllere göre Suriyeli dağılımı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 02:36:26

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 'Geçici Koruma' kapsamında Türkiye'de bulunan Suriyelilerin illere göre dağılımı açıkladı

  • 1 İllere göre Suriyeli dağılımı
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    Türkiye'deki kayıtlı Suriyeli sayısı 2.969.669 iken bu sayı Türkiye nüfusunun %3.72'sini oluşturuyor. İşte açıklanan dağılıma göre il il Suriyeli sığınmacı sayıları...

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YORUMLAR 6
  • Misafir 4 saat önce
    Suriyelileri sevmeyenler Osmanlıyıda sevmeyenlerdir bu çok önemli.
  • Misafir 6 saat önce
    oo ırkçılar toplanmış...
  • Misafir 7 saat önce
    evlerimize kadar girecekler yakında
  • Misafir 7 saat önce
    malatya yok listede ama çok
  • Misafir 8 saat önce
    Hepsi sınır dışı edilmeli
  • Misafir 9 saat önce
    Kastamonu ?
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