Manisa ve çevresi bu sabah Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğündeki depremle sallandı. Kısa süreli tedirginliğe neden olan deprem ilk belirlemelere göre hasara neden olmadı.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Manisa'nın merkez Şehzadeler İlçesi olan deprem saat 08.25'te, yerin 11.96 kilometre altında meydana geldi. İzmir, Manisa ile çevre ilçelerinde de hissedilen deprem ilk belirlemelere göre herhangi bir hasara neden olmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Şehzadeler İlçesi'nin Çavuşoğlu Mahallesi, büyüklüğünü de 3.4 olarak açıkladı.

YİNE SALLANDI

Manisa'da bu sabah 08.25'te meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.35'te, Şehzadeler'in kırsal mahallesi Çavuşoğlu'nda, yerin 8.6 kilometre derinliğinde ve 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu. Bu depremde de ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.