05 NİSAN 2017
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Konya'da 500 polisle asayiş uygulaması

05 Nisan 2017 Çarşamba, 10:02:39 İHA

Uygulama 500 polisin katılımıyla kent merkezindeki umuma açık iş yerlerinde gerçekleştirildi

  • 1 Konya'da 500 polisle asayiş uygulaması
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    Konya'da "Huzur Türkiye-4" uygulaması kapsamında 500 polisle kentin giriş çıkışları ve açık iş yerlerine asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

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YORUMLAR 21
  • Misafir 39 dakika önce
    yürü be! konya
  • Misafir 2 saat önce
    konya ne olmuş bee
  • Misafir 3 saat önce
    daha neler neler vardır :)
  • Misafir 4 saat önce
    yapmacık tatbikat 3 -5 garibana dar edilen gece
  • Misafir 4 saat önce
    her yerde bu tür mekanlar var ve bu tür yerlere girenler var ama bunlar konya için istisna niteliğindedir
  • Misafir 5 saat önce
    Konya coşmuş.
  • haberturk_takipcisi 5 saat önce
    Şaşırdım, Konya ve böyle bir haber :|
  • Misafir 5 saat önce
    konyaya bak:)
  • Misafir 6 saat önce
    konya gerçekten kendini aşmış.
  • Misafir 6 saat önce
    konya noluyor sana titre ve kendine gel
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