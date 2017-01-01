Konya'da 500 polisle asayiş uygulaması

05 Nisan 2017 Çarşamba, 10:02:39 | Güncelleme: 10:10:40
İHA
Uygulama 500 polisin katılımıyla kent merkezindeki umuma açık iş yerlerinde gerçekleştirildi
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Konya'da "Huzur Türkiye-4" uygulaması kapsamında 500 polisle kentin giriş çıkışları ve açık iş yerlerine asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri, kentin muhtelif yerlerinde geniş kapsamlı asayiş uygulaması yaptı.
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Uygulama 500 polisin katılımıyla kent merkezindeki umuma açık iş yerlerinde gerçekleştirildi.
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Uygulama kapsamında açık yerlerde bulunan 1021 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapılırken, 147 araç arandı.
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Aranan 2 kişi Aranan Şahıslar Büro Amirliğine teslim edilirken, 4 iş yeri ve 34 kişiye kimlik bildiriminde bulunmadığından dolayı,1 kişiye ise kapalı alanda sigara içmekten Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldı.
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Denetlemelerde bıçak, satır gibi çeşitli suç unsurlarıda ele geçirildi.