SON DAKİKA! Ali İsmail Korkmaz davasında karar!

Eskişehir'deki Gezi eylemleri sırasında üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesine ilişkin daha önce beraat eden ve Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan fırıncı Ebubekir Harlar'a 6 yıl 8 ay, emekli polis memuru Hüseyin Engin'e 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Can Hacıoğlu'nun haberine göre, Gezi eylemleri sürecinde üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın Eskişehir'de dövülerek öldürülmesine ilişkin yargılanan ve beraat kararları Yargıtay'da bozulan polis memuru Hüseyin Engin ve fırıncı Ebubekir Harlar Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS kanalıyla bağlanan emekli polis memuru Hüseyin Engin'e 7 ay 15 gün, Konya Yunak Adliyesi'nden bağlanan fırıncı Ebubekir Harlar'a ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir'de 2 Haziran 2013'te darp edildikten sonra 10 Temmuz günü yaşamını yitirmişti. Korkmaz'ın ölümünün ardından açılan davada polis memuru Mevlüt Saldoğan'a, "Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçlamasıyla 10 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. Diğer polis Yalçın Akbulut ise "Ölüme neden olma" suçundan 10 yıl ceza almıştı. Dosyadaki sanıklardan polis memurları Hüseyin Engin ve Ş.G. hakkında beraat kararı verilmişti.Diğer sanıklar İsmail ve Ramazan Koyuncu ile Muhammet Vatansever'e "kasten yaralayarak ölüme neden olma" suçundan sekizer yıl hapis cezası verilirken cezalar iyi hal indirimiyle 6 yıl sekizer aya indirilmişti.Mahkemenin 2015 yılında verdiği bu kararın ardından dosya Yargıtay'a taşınmış, Yargıtay "usul eksikleri" nedeniyle davanın yeniden görülmesine karar vermişti. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi, usul eksikliklerini giderdikten sonra yine aynı kararı açıklamıştı.Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi, sanıkların "Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan değil, "Kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep ediyor.