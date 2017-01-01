05 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Ali İsmail Korkmaz
GÜNDEM

SON DAKİKA! Ali İsmail Korkmaz davasında karar!

Fırıncı Ebubekir Harlar'a 6 yıl 8 ay, emekli polis memuru Hüseyin Engin'e 7 ay 15 gün hapis cezası verildi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 10:55:03 Güncelleme: 12:11:41 DHA

Eskişehir'deki Gezi eylemleri sırasında üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesine ilişkin daha önce beraat eden ve Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan fırıncı Ebubekir Harlar'a 6 yıl 8 ay, emekli polis memuru Hüseyin Engin'e 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Can Hacıoğlu'nun haberine göre, Gezi eylemleri sürecinde üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın Eskişehir'de dövülerek öldürülmesine ilişkin yargılanan ve beraat kararları Yargıtay'da bozulan polis memuru Hüseyin Engin ve fırıncı Ebubekir Harlar Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS kanalıyla bağlanan emekli polis memuru Hüseyin Engin'e 7 ay 15 gün, Konya Yunak Adliyesi'nden bağlanan fırıncı Ebubekir Harlar'a ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.



POLİSLERE 10 YIL HAPİS VERİLMİŞTİ

Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir'de 2 Haziran 2013'te darp edildikten sonra 10 Temmuz günü yaşamını yitirmişti. Korkmaz'ın ölümünün ardından açılan davada polis memuru Mevlüt Saldoğan'a, "Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçlamasıyla 10 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. Diğer polis Yalçın Akbulut ise "Ölüme neden olma" suçundan 10 yıl ceza almıştı. Dosyadaki sanıklardan polis memurları Hüseyin Engin ve Ş.G. hakkında beraat kararı verilmişti.

Diğer sanıklar İsmail ve Ramazan Koyuncu ile Muhammet Vatansever'e "kasten yaralayarak ölüme neden olma" suçundan sekizer yıl hapis cezası verilirken cezalar iyi hal indirimiyle 6 yıl sekizer aya indirilmişti.

Mahkemenin 2015 yılında verdiği bu kararın ardından dosya Yargıtay'a taşınmış, Yargıtay "usul eksikleri" nedeniyle davanın yeniden görülmesine karar vermişti. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi, usul eksikliklerini giderdikten sonra yine aynı kararı açıklamıştı.

Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi, sanıkların "Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan değil, "Kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep ediyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
  • Misafir 4 saat önce
    adaletli ülkemiz
  • Misafir 5 saat önce
    bir insanin canindan olmasinin cezasi demek ki 7 aymis. bu mu adalet
  • Misafir 5 saat önce
    Adaletsizlik bu işte.
  • Misafir 5 saat önce
    Bence az
  • Misafir 5 saat önce
    adam öldürmeye 7 ay hapis. güzel ülkem :)
  • Misafir 5 saat önce
    bir insanı döve döve öldürmek bu kadar ucuz mu?
  • Misafir 5 saat önce
    bir Insan Cani gitti
  • Misafir 5 saat önce
    çok az bumu adalet birini öldürmek bu kadar basitmi ya ne biçim adalet
  • Misafir 5 saat önce
    skandal karar! gencecik bir çocuğun hayatına 7 ay ve 6 yıl mi ceza verilir. yazık ailesine
  • Misafir 5 saat önce
    Çok vermişler yaaa
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bakan Elvan: Avrupa duvara toslamak üzere
GÜNDEM

"Bakan olmama rağmen isyan edesim geliyor"
Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
GÜNDEM

Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'mail' yanıtı
GÜNDEM

Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'mail' yanıtı: Senin ...
Samsun'da engelli kadına bıçak zoruyla taciz iddiasına gözaltı
GÜNDEM

Engelli kadının çığlıklarını duyanlar eve koştu!
Kılıçdaroğlu'ndan 'Evet' çadırına ziyaret
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu'ndan 'Evet' çadırına ziyaret
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı hakim karşısında
GÜNDEM

"Abdülhamit Han'ın torununa göz dikiyorsa, benim ...
Bakan Elvan: Avrupa duvara toslamak üzere
GÜNDEM

"BAKAN OLMAMA RAĞMEN İSYAN EDESİM GELİYOR"
Samsun'da engelli kadına bıçak zoruyla taciz iddiasına gözaltı
GÜNDEM

ENGELLİ KADININ ÇIĞLIKLARINI DUYANLAR EVE KOŞTU!
Kılıçdaroğlu'ndan 'Evet' çadırına ziyaret
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'EVET' ÇADIRINA ZİYARET
Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
GÜNDEM

TÜRKİYE GAZETECİLİK BAŞARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib mesajı
GÜNDEM

ERDOĞAN: EY KATİL ESED!
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'mail' yanıtı
GÜNDEM

BOZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 'MAİL' YANITI: SENİN NEYİNİ İZLEYECEĞİZ!