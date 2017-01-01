SON DAKİKA! Ali İsmail Korkmaz davasında karar!

Eskişehir'deki Gezi eylemleri sırasında üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesine ilişkin daha önce beraat eden ve Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan fırıncı Ebubekir Harlar'a 6 yıl 8 ay, emekli polis memuru Hüseyin Engin'e 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Can Hacıoğlu'nun haberine göre, Gezi eylemleri sürecinde üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın Eskişehir'de dövülerek öldürülmesine ilişkin yargılanan ve beraat kararları Yargıtay'da bozulan polis memuru Hüseyin Engin ve fırıncı Ebubekir Harlar Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS kanalıyla bağlanan emekli polis memuru Hüseyin Engin'e 7 ay 15 gün, Konya Yunak Adliyesi'nden bağlanan fırıncı Ebubekir Harlar'a ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
POLİSLERE 10 YIL HAPİS VERİLMİŞTİ
Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir'de 2 Haziran 2013'te darp edildikten sonra 10 Temmuz günü yaşamını yitirmişti. Korkmaz'ın ölümünün ardından açılan davada polis memuru Mevlüt Saldoğan'a, "Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçlamasıyla 10 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. Diğer polis Yalçın Akbulut ise "Ölüme neden olma" suçundan 10 yıl ceza almıştı. Dosyadaki sanıklardan polis memurları Hüseyin Engin ve Ş.G. hakkında beraat kararı verilmişti.
Diğer sanıklar İsmail ve Ramazan Koyuncu ile Muhammet Vatansever'e "kasten yaralayarak ölüme neden olma" suçundan sekizer yıl hapis cezası verilirken cezalar iyi hal indirimiyle 6 yıl sekizer aya indirilmişti.
Mahkemenin 2015 yılında verdiği bu kararın ardından dosya Yargıtay'a taşınmış, Yargıtay "usul eksikleri" nedeniyle davanın yeniden görülmesine karar vermişti. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi, usul eksikliklerini giderdikten sonra yine aynı kararı açıklamıştı.
Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi, sanıkların "Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan değil, "Kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep ediyor.
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Misafir 4 saat önceadaletli ülkemiz00
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Misafir 5 saat öncebir insanin canindan olmasinin cezasi demek ki 7 aymis. bu mu adalet00
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Misafir 5 saat önceAdaletsizlik bu işte.00
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Misafir 5 saat önceBence az00
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Misafir 5 saat önceadam öldürmeye 7 ay hapis. güzel ülkem :)00
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Misafir 5 saat öncebir insanı döve döve öldürmek bu kadar ucuz mu?00
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Misafir 5 saat öncebir Insan Cani gitti00
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Misafir 5 saat önceçok az bumu adalet birini öldürmek bu kadar basitmi ya ne biçim adalet00
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Misafir 5 saat önceskandal karar! gencecik bir çocuğun hayatına 7 ay ve 6 yıl mi ceza verilir. yazık ailesine00
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Misafir 5 saat önceÇok vermişler yaaa00