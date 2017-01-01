Hava durumu 05.04.2017

İstanbul'da sisli havanın öğle saatlerine kadar etkili olması, ardından havada parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Yarın sabah saatlerinde de havanın sisli olmacağı tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege Bölgesinin kuzey ve iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak, Bolu, Eskişehir ve Ankara çevrelerinin hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney, Karadeniz'de doğu, Marmara'da ve doğu bölgelerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İskenderun Körfezi ve Hatay kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 18

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı 22

Adana: Parçalı ve az bulutlu 28

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 24

Samsun: Parçalı bulutlu 14

Trabzon: Parçalı bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 15

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20



