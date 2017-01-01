Çanakkale'de sulama kanalına düşen domuz görevlileri peşinden koşturdu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde Devlet Su İşlerinin (DSİ) sulama kanalına düşen domuz, görevlileri 4 saat boyunca peşinden koşturdu. Barikatlardan atlayan, kement ve ağlardan kurtulan domuzu yakalamak mümkün olmadı. Görevlilerle domuzun mücadelesi izleyenleri güldürdü.

Görevliler üreme döneminde olması nedeniyle avlanma yasağı olan domuzu yakalayarak doğaya salmak için tuzaklar kurdu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde Devlet Su İşlerinin (DSİ) sulama kanalına düşen domuz tüm müdahalelere rağmen bir türlü yakalanamadı. Belde sakinlerinin ihbarı üzerine Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü bölgeye 6 kişilik ekip sevk etti.

Boş olan sulama kanalına giren görevliler, sağa solan koşturan domuzu engellemek için barikat kurdu. Ancak domuz, bu barikatı aşmayı başardı. Ardından bir başka görevli, domuzu ağla yakalamaya çalıştı. Ağa giren domuz, görevliyi devirerek yine kaçtı.

Yaklaşık 4 saat süren mücadelenin galibi domuz oldu. Kanal içerisindeki su borusuna giren domuzu dışarıya çıkaramayan görevliler pes etti

GÖREVLİLER PES ETTİ

Pes etmeyen görevliler, bu kez hem barikat hem ağ hem de kementleri aynı anda kullanmaya çalıştı. Ancak domuz, bazen barikatın üzerinden atlayarak bazen de hızını kullanarak her seferinde bu engelleri de aştı. Yaşanan mücadele esnasında bir kişinin de kolu kırıldı. Yaklaşık 4 saat süren mücadelenin galibi domuz oldu. Kanal içerisindeki su borusuna giren domuzu dışarıya çıkaramayan görevliler pes etti. Hızlı domuz, girdiği kanalın içerisinde kaldı.