İzmir'in Konak ilçesinde oturan Ferhat Çiçek, kazdığı bahçesinde çok sayıda kemik parçası buldu.



Edinilen bilgilere göre, Kadifekale Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanda yaşayan 33 yaşındaki Ferhat Çiçek, çiçek ekmek için bahçede kazı yaptı. Çiçek, kazı sırasında çok sayıda kemik parçası bulunca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Savcı gözetiminde bahçede yapılan kazıda, çok sayıda kemik parçası bulunurken, kemikler incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.