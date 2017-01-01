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Kimse Yok mu Derneği
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KHK ile kapatılan Kimse Yok mu Derneğinde yangın çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneğinin lojistik merkezinde yangın çıktı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 13:59:50 Güncelleme: 14:11:10 AA

Edilinen bilgiye göre, Ankara'nın Mamak ilçesi 19 Mayıs Bulvarı üzerindeki lojistik merkezinde bu sabah 08.00'de çıkan yangına, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, depoda yanan plastik malzemeler nedeniyle zor anlar yaşadı. Binanın bodrum katındaki yoğun dumandan etkilenen itfaiye erlerini yine meslektaşları dışarı çıkarttı.

Yangında can kaybı olmazken, büyük maddi hasar oluştu.Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı, yapılacak incelemenin ardından kesin sonucun alınacağı belirtildi.

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