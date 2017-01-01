Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için mülakatların başladığını anımsatarak, "Geçen dönemde de önceliği Doğu ve Güneydoğu illerine vermiştik, şimdi alacağımız bu 20 bin öğretmenin de önceliğini Gaziantep ve Şanlıurfa’ya vereceğiz." dedi.



Yılmaz, Gaziantep Valiliği'nde eğitim camiasıyla basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açılamada, Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül ve birim amirleriyle kentin eğitim alanında fotoğrafını çektiklerini söyledi.



Gaziantep'in öğrenci sayısının 550 bin civarında olduğunu aktaran Yılmaz, kentin nüfusunun 2 milyon olduğu düşünüldüğünde her dört kişiden birinin MEB ailesinin mensubu olduğuna işaret etti.

"DERSLİK SAYISI 18 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI"



Yılmaz, kentin 2002’deki öğrenci sayısının 300 binken şu anda 550 bin olduğunu ifade ederek, "2002’de derslik sayısı 6 bindi şimdi 18 binin üzerine çıktı. 2002'de öğretmen sayısı 10 bindi şimdi 26 binin üzerine çıktı. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 2002de 58'den şimdi temel eğitimde 33'e, orta öğretimde 33'ten 26’ya indi." diye konuştu.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için mülakatlar başladı

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Geçen yıl Gaziantep’te 6 milyon 913 bin ders kitabının ücretsiz dağıtıldığını aktaran Yılmaz, kentte devam eden eğitim yatırımlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:"Gaziantep'te 345 okulda ikili eğitim yapılıyor. Şahinbey ilçesinde 4 bin 289, Şehitkamil'de 3 bin 200 dersliğe ihtiyaç var. Şu an Şahinbey’de 900, Şehitkamil’de 800 derslik yapılıyor. Toplam 5 bin 83 dersliğin inşallah en kısa zamanda planlamasını yapıyoruz, bunları Gaziantep’e kazandıracağız. Bu derslikler kazandırıldığında o zaman Türkiye ortalamasının daha iyi bir noktasına gelecek. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için mülakatlar başladı. Geçen dönemde de önceliği Doğu ve Güneydoğu illerine vermiştik, şimdi alacağımız bu 20 bin öğretmenin de önceliğini Gaziantep ve Şanlıurfa'ya vereceğiz. Bu iki ilimiz diğerlerine göre daha ihtiyacı olan iller. Gelecek yıl Gaziantep’in bir öğretmen açığı kalmayacak. Bir aksilik olmazsa gelecek yıl inşallah Gaziantep’in eğitimdeki sorununu çözmüş olarak huzurlarınızda yer alacağız."