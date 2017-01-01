05 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Milli Eğitim Bakanı Öğretmen atamaları
GÜNDEM

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen atamalarıyla ilgili önemli açıklama

"Geçen dönemde de önceliği Doğu ve Güneydoğu illerine vermiştik, şimdi alacağımız bu 20 bin öğretmenin de önceliğini Gaziantep ve Şanlıurfa’ya vereceğiz."

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:01:37 Güncelleme: 14:20:25 AA

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için mülakatların başladığını anımsatarak, "Geçen dönemde de önceliği Doğu ve Güneydoğu illerine vermiştik, şimdi alacağımız bu 20 bin öğretmenin de önceliğini Gaziantep ve Şanlıurfa’ya vereceğiz." dedi.

Yılmaz, Gaziantep Valiliği'nde eğitim camiasıyla basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açılamada, Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül ve birim amirleriyle kentin eğitim alanında fotoğrafını çektiklerini söyledi.

Gaziantep'in öğrenci sayısının 550 bin civarında olduğunu aktaran Yılmaz, kentin nüfusunun 2 milyon olduğu düşünüldüğünde her dört kişiden birinin MEB ailesinin mensubu olduğuna işaret etti.

"DERSLİK SAYISI 18 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI"

Yılmaz, kentin 2002’deki öğrenci sayısının 300 binken şu anda 550 bin olduğunu ifade ederek, "2002’de derslik sayısı 6 bindi şimdi 18 binin üzerine çıktı. 2002'de öğretmen sayısı 10 bindi şimdi 26 binin üzerine çıktı. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 2002de 58'den şimdi temel eğitimde 33'e, orta öğretimde 33'ten 26’ya indi." diye konuştu.

  • 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için mülakatlar başladı


Geçen yıl Gaziantep’te 6 milyon 913 bin ders kitabının ücretsiz dağıtıldığını aktaran Yılmaz, kentte devam eden eğitim yatırımlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Gaziantep'te 345 okulda ikili eğitim yapılıyor. Şahinbey ilçesinde 4 bin 289, Şehitkamil'de 3 bin 200 dersliğe ihtiyaç var. Şu an Şahinbey’de 900, Şehitkamil’de 800 derslik yapılıyor. Toplam 5 bin 83 dersliğin inşallah en kısa zamanda planlamasını yapıyoruz, bunları Gaziantep’e kazandıracağız. Bu derslikler kazandırıldığında o zaman Türkiye ortalamasının daha iyi bir noktasına gelecek. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için mülakatlar başladı. Geçen dönemde de önceliği Doğu ve Güneydoğu illerine vermiştik, şimdi alacağımız bu 20 bin öğretmenin de önceliğini Gaziantep ve Şanlıurfa'ya vereceğiz. Bu iki ilimiz diğerlerine göre daha ihtiyacı olan iller. Gelecek yıl Gaziantep’in bir öğretmen açığı kalmayacak. Bir aksilik olmazsa gelecek yıl inşallah Gaziantep’in eğitimdeki sorununu çözmüş olarak huzurlarınızda yer alacağız."


SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bakan Elvan: Avrupa duvara toslamak üzere
GÜNDEM

"Bakan olmama rağmen isyan edesim geliyor"
Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
GÜNDEM

Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib mesajı
GÜNDEM

Erdoğan: Ey katil Esed!
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'mail' yanıtı
GÜNDEM

Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'mail' yanıtı: Senin ...
Samsun'da engelli kadına bıçak zoruyla taciz iddiasına gözaltı
GÜNDEM

Engelli kadının çığlıklarını duyanlar eve koştu!
Kılıçdaroğlu'ndan 'Evet' çadırına ziyaret
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu'ndan 'Evet' çadırına ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan 'Evet' çadırına ziyaret
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'EVET' ÇADIRINA ZİYARET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib mesajı
GÜNDEM

ERDOĞAN: EY KATİL ESED!
Tekirdağ'da belediye işçiler içerdeyken binayı mühürledi
GÜNDEM

BİNA MÜHÜRLENDİ AMA ONLAR HALA İÇERDE
Bakan Elvan: Avrupa duvara toslamak üzere
GÜNDEM

"BAKAN OLMAMA RAĞMEN İSYAN EDESİM GELİYOR"
Samsun'da engelli kadına bıçak zoruyla taciz iddiasına gözaltı
GÜNDEM

ENGELLİ KADININ ÇIĞLIKLARINI DUYANLAR EVE KOŞTU!
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'mail' yanıtı
GÜNDEM

BOZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 'MAİL' YANITI: SENİN NEYİNİ İZLEYECEĞİZ!