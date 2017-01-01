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Şanlıurfa
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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 2 çocuk anneleri tarafından kurtarıldı

Çocukların seslerini duyan anne Vadha Yeşildağ, kanala atlayarak suya kapılan 2 çocuğunu çıkarmayı başardı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:31:54 Güncelleme: 14:49:10 AA

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalına düşen 2 çocuk, anneleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Deren Mahallesi'nde İbrahim Halil Yeşildağ (1) ve Abdülgani Yeşildağ (7), evlerinin yakınında oynarken sulama kanalına düştü. Çocukların seslerini duyan anne Vadha Yeşildağ, kanala atlayarak suya kapılan 2 çocuğunu çıkarmayı başardı. Yeşildağ kardeşler, yakılarının yardımıyla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunan İbrahim Halil Yeşildağ, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

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