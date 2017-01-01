İstanbul'da boşanmak isteyen eşini öldüren koca hakim karşısında

Kağıthane'de boşanma davası açan eşi Nisa Ece İnçke'yi, dışarıdan silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra 3 kez kurşunlayarak öldürdüğü belirtilen Recep İnçke hakim karşısına çıktı. Avukatı olmadığı için savunması alınmayan Recep İnçke, duruşma boyunca başını yerden kaldırmadı. Öldürülen Nisa Ece'nin ağabeyleri, cinayetin planlı olduğunu belirterek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiler.



İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Recep İnçke getirildi. Şikayetçiler öldürülen Nisa Ece İnçke'nin ağabeyleri Bedrettin Ece, Hasan Ece ve annesi Caziya Ece de duruşmada hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmaya katılma talebinde bulundu.



SAVUNMASI ALINMADI



Sanık Recep İnçke kimlik sorgusunda, teksil işçisi olduğunu, 3 bin lira aylık geliri olduğunu belirtti. Sanığın savunması avukatı olmadığı gerekçesiyle alınmadı.



Bunun üzerine şikayetçilere söz verildi. Ağabey Bedrettin Ece, "Sanık kardeşimi tasarlayarak öldürmüştür. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.



"KARDEŞİME SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORDU"



Ağabey Hasan Ece ise sanığın kardeşine sürekli şiddet uyguladığını, kızkardeşinin bu şiddete dayanamayarak olaydan 8 ay önce evini terk ederek annesinin evine döndüğünü söyledi. Hasan Ece, "Sanık, maktülü sürekli tehdit ediyordu. Bir gün elinde bıçakla eve geldi. Eve götürmek için tehditlerde bulundu. Kapıyı kapatarak kendisini engelledim" dedi. Olay günü kızkardeşinin iş görüşmesi için Pendik'e gittiğini, sanığın da birlikte gitmek istediğini söylediğini anlatan Hasan Ece, "Akşam eve dönmeyince akşam kendisini aradım. Ertesi gün kardeşimin öldürüldüğünü öğrendim. Boşanacağı için kardeşimi planlı bir şekilde öldürmüştür" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, maktülün kullandığı telefona ait bir aylık görüşme kayıtlarının dökümünün istenilmesine karar verdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın katılma talebini kabul eden heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.



ÖLDÜRÜLEN KADININ AİLESİ AÇIKLAMA YAPTI



Duruşma sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ağabey Bedrettin Ece, kardeşini arayan katilin "Duruşmaya bir hafta kaldı. Boşanacak mıyız, barışacak mıyız?" diyerek son bir kez görüşme bahanesiyle kardeşi Nisa Ece'yi evine götürüp, daha ayakkabılarını çıkarmadan öldürdüğünü söyledi. Ece, katilin en ağır cezaya çarptırılmasını beklediklerini belirtti.



AVUKAT: CİNAYET PLAN DAHİLİNDE İŞLENDİ



Ailenin avukatı Mustafa Haki Okuducu da katilin cinayeti işlemeden önce perdeleri kapattığı ve müziğin sesini yüksettiğine dikkat çekerek cinayetin hile kullanılarak planlı bir şekilde işlendiğini vurguladı. Okuducu, "Eve giden polisler ilk olarak müziğin sesinin çok yüksek olduğunu duymuşlar. Kapı ziline basılmasına rağmen açılmayınca da kırıp içeri girmişler. İçeri girdiklerinde de Nisa Ece'nin üzeri giyinik ayağında botları olacak şekilde cesediyle karşılaşmışlar. Yani eve götürür götürmez bütün hilesini kullanarak, plan dahilinde ilk atışını da alnına yapmış. Ayrıca Nisa ölmesine rağmen sağ ve sol göğüs kısmına da birer el ateş etmiş" diye konuştu.

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