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Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri
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Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Habertürk Gazetesi, Habertürk TV ve Show TV'ye ödül yağdı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:52:12 Güncelleme: 15:53:06

Türkiye’nin en yaygın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. Habertürk Gazetesi, Habertürk TV ve Show TV çeşitli dallarda ödüle layık görüldü.
 
“Çevre” kategorisinde Sami Akbıyık Habertürk Gazetesi’nde 31 Ekim 2016 tarihinde yayınlanan “Yasa Dışı Ulusal Kangal Ligi” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. “Sağlık” kategorisinde, Habertürk Gazetesi’nde 8 Mayıs 2016 tarihinde yayınlanan “Taşıdığım Bebekle Bağım Yok” haberiyle Öznur Karslı ödül alırken; Murat Ağca Habertürk Gazetesi’nde 1 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan “Canımız Yanacaktı” başlıklı haberiyle Spor kategorisinde ödül kazanan bir diğer isim oldu.

Sayfa Düzeni’nde Birinci Sayfa Düzeni ile Selçuk Selman Özger Habertürk Gazetesi’nde 25 Haziran 2016 tarihinde yayınlanan birinci sayfasıyla; İç Sayfa Düzeni’nde ise Ercan Arıkan Habertürk Gazetesi’nde 5 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan 4-5 sayfalarıyla ödüle değer bulundu. TV Haber Program Dalında Ela Sezen 31 Ekim 2016 tarihinde Habertürk TV’de yayınlanan “Madde Bağımlısı Bebekler” konulu haber programıyla ödüle layık görüldü. TV Haber Dalında ise Rıdvan Bıyık ile Tuğay Çoban 16 Temmuz 2016 tarihinde Show TV’de yayınlanan “15 Temmuz’da İBB’de Yaşananlar” başlıklı TV haberiyle ödül almaya hak kazandılar. 57.’si düzenlenecek Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Töreni’nin yeri ve zamanı daha sonra açıklanacak.

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