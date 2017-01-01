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Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'mail' yanıtı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun "Maillerim mi izleniyor" sözlerine yanıt verdi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:07:36 Güncelleme: 15:55:29 HABERTURK.COM

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ABD'den gelen mailleri açıkla' sözleriyle ilgili 'Maillerim mi izleniyor' diye sormasının hatırlatılması üzerine "Senin neyiniz izleyeceğiz biz. İzlemek hukuk dışı bir şeydir. 'Geldi mi, gelmedi mi' diye soruyorum. Açıklamaları lazım. 'AK Parti içinde şu kadar Bylokçu var' diyor. Elinde varsa listeyi ver. Niye bunları yapmıyor? Elinde bilgi, belge olmayanlar çamur atıyor, bunu açıklasın diyorlar. Çok net söylüyorum, yalandan öte iftira atıyor. Madem öyleydi, niye o günlerde Yenikapı'ya geldin? Dürüst olmak lazım" diye konuştu.

 

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YORUMLAR 5
  • Misafir 1 saat önce
    sayin bakan madm orada bu nasil bir soru siz aciklayin ne alakaki boyle bir soru.soruyorsuniz.
  • Misafir 1 saat önce
    dünyanın en kirli siyaseti neden bizde.ayıptır günahdır, vebal alıyosunuz.Niçin yapıyosunuz koltukta olsanız ne yazar olmasanız.5 m2 içinde kime hükümdarlık yapacaksınız.
  • Misafir 2 saat önce
    kılıcdaroğlunun bir söylediği bir söylediğini tutmuyor,ben bile artık biryerlerden emir aldığını düşünmeye başlıyorum
  • Misafir 2 saat önce
    Senin neyini izleyeceğiz? yani bir şey olmadığını biliyor :)
  • Misafir 2 saat önce
    hahahhahha
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