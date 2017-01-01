Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'mail' yanıtı

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ABD'den gelen mailleri açıkla' sözleriyle ilgili 'Maillerim mi izleniyor' diye sormasının hatırlatılması üzerine "Senin neyiniz izleyeceğiz biz. İzlemek hukuk dışı bir şeydir. 'Geldi mi, gelmedi mi' diye soruyorum. Açıklamaları lazım. 'AK Parti içinde şu kadar Bylokçu var' diyor. Elinde varsa listeyi ver. Niye bunları yapmıyor? Elinde bilgi, belge olmayanlar çamur atıyor, bunu açıklasın diyorlar. Çok net söylüyorum, yalandan öte iftira atıyor. Madem öyleydi, niye o günlerde Yenikapı'ya geldin? Dürüst olmak lazım" diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER