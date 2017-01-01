05 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Binali Yıldırım
GÜNDEM

Yıldırım: Atatürk 'vasiyet' etti, CHP 'vesayet' anladı

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Körfezi'ne tüp geçiş müjdesi verdiği konuşmasında CHP'ye yüklendi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:20:46 Güncelleme: 15:32:44

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de Alsancak Atatürk Voleybol Salonu'nda düzenlenen "101 Dev Eser"in toplu açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada CHP'ye yüklenen Yıldırım'ın şu mesajları verdi:

"İZMİR VATANSEVERLERİ DENİZE DÖKMEZ"

CHP'li bir densiz milletvekilinin dediği gibi demiyoruz, İzmir vatanseverleri denize dökmez, İzmir PKK'yı, FETÖ'yü denize döker, Türkiye düşmanlarını denize döker. İzmir ile sen dalga mı geçiyorsun? İzmir, istiklalin, zaferin başarıyla kazandırıldığı şehirdir. İzmir, Cumhuriyet'i kuran şehirdir. İzmir, demokrasiyi, çok partili hayatı başlatan şehirdir. İzmir, her zaman Türkiye'nin dünyaya açılan aydınlık yüzüdür. Sizin gibi kin, nefret kusan insanların İzmir'de yeri yok, İzmirlilerin arasında yeri yok.

"VASİYETİ VESAYET ANLAMIŞLAR"

CHP, Atatürk'ten partiyi devraldığında Atatürk onlara bir vasiyet etti, 'Muasır medeniyetler seviyesine Türkiye'yi taşı'. Onlar o gün vasiyeti vesayet anlamışlar ve vesayetin peşinden bir türlü ayrılmıyorlar. Yahu kardeşim yanlışı düzeltin. Atatürk vasiyet etti, 'vesayet' demedi. Vesayetten bu ülkeye hayır gelmez. Milletin iradesine tabi olun. İtaat edin millete, rahat edin. Millete karşı, millete rağmen siyaset olmaz, 16 Nisan'da da millete karşı siyasetin işe yaramadığını siz de göreceksiniz.

İZMİR KÖRFEZİNE TÜP GEÇİŞ

İzmir'in Marmaray'ını, tüp geçişini bu sene içinde ihaleye çıkıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İzmir Körfezi'ne bir tüp geçiş ve bir gerdanlık takacağız. Çiğli'den Narlıdere'ye artık 6 dakikada geçecek İzmirli. İzmir'e çok yakışacak.

Başbakan Yıldırım, MHP'nin referandum kampanyasını yürüttüğü bir standı ziyaret etti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İstanbul merkezli terör operasyonu! Gözaltılar var...
GÜNDEM

İstanbul merkezli terör operasyonu! Gözaltılar var...
Binali Yıldırım sanatçılarla buluştu
GÜNDEM

Başbakan'ın davetinde yıldızlar geçidi

Başbakan Yıldırım'dan İdlib ve Kerkük açıklaması
GÜNDEM

Başbakan Yıldırım'dan İdlib ve Kerkük açıklaması
İzmir'de 129 kişiye uyuşturucu gözaltısı
GÜNDEM

İzmir'de 129 kişiye uyuşturucu gözaltısı
Başbakan Yıldırım'dan CHP'li Hüsnü Bozkurt'a tepki
GÜNDEM

Başbakan Yıldırım: Densiz, alçak, sen kimsin!
Başbakan Binali Yıldırım: Türkmen soydaşlarımızın yanında olacağız
GÜNDEM

Başbakan Yıldırım: Soydaşlarımızın yanında olacağız
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'mail' yanıtı
GÜNDEM

BOZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 'MAİL' YANITI: SENİN NEYİNİ İZLEYECEĞİZ!
Kılıçdaroğlu'ndan 'Evet' çadırına ziyaret
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'EVET' ÇADIRINA ZİYARET
Samsun'da engelli kadına bıçak zoruyla taciz iddiasına gözaltı
GÜNDEM

ENGELLİ KADININ ÇIĞLIKLARINI DUYANLAR EVE KOŞTU!
Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
GÜNDEM

TÜRKİYE GAZETECİLİK BAŞARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Bakan Elvan: Avrupa duvara toslamak üzere
GÜNDEM

"BAKAN OLMAMA RAĞMEN İSYAN EDESİM GELİYOR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib mesajı
GÜNDEM

ERDOĞAN: EY KATİL ESED!