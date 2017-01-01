Bakan Elvan: Avrupa duvara toslamak üzere

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Avrupa duvara toslamak üzere. Avrupa'da da çalışmıyor parlamenter sistem, reform yapamıyor, değişim ve dönüşüme ayak uyduramıyor. Türkiye, Avrupa'nın 6 katı hızla büyüyor. Avrupa 1 büyüyorsa biz 6 büyüyoruz. Aradaki farkımız bu. Bunun devam etmesi lazım." dedi.

Elvan, Mersin Ziraat Mühendisleri Odası'nı ziyaretindeki konuşmasında, hızla artan dünya nüfusu nedeniyle tarım sektörünün öneminin katlandığını belirtti.

AK Parti hükümetlerinin, büyük önem verdiği tarım sektörünün gelişimi için çok önemli değişimler ve dönüşümler sağladığını ifade eden Elvan, kat edilmesi gereken mesafelerin, ziraat mühendislerinin görüşleri dikkate alınarak gerçekleştirileceğini söyledi.

Elvan, meslek odalarının, siyaset yapmak yerine meslek mensuplarının gelişmesine yardımcı olmaları gerektiğine vurgu yaparak, "Türkiye'de maalesef birçok mühendis odaları kendi meslek gruplarının hakkını, hukukunu korumak, meslek mensuplarının eğitim düzeylerini yükseltmek, onlarla uğraşmak yerine siyasetle uğraşmayı tercih ediyor ve çok değişik eylem ve söylemler içerisinde bulunuyorlar. Mersin'de olduğu gibi mühendis odalarının gerçek görev alanlarına dönmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu sizlere başarı getirecektir, tüm mühendislerin daha nitelikli, vasıflı iş yapmalarına imkan sağlayacaktır." diye konuştu.

Türk mühendislerinin, dünyada söz sahibi olmasının hedeflenmesi gerektiğinin altını çizen Elvan, "Meslek odalarımızı çok önemsiyorum ama temel işlevimiz, Mersin genelinde 6 bin civarında ziraat mühendisi var, 'Bu mühendisleri en nitelikli hale nasıl ve ne şekilde getirebiliriz' olmalı. Yapın bu projeyi destek verelim. Biz bunu istiyoruz sizlerden. Bizim ziraat mühendislerimizin dünyada söz sahibi olmasını istiyoruz. Ama kalkıp, 'Efendim sen 3. köprüyü, 3. havaalanını niye yapıyorsun?' dersen kusura bakma... Türkiye'nin gelişmesinden kalkınmasından rahatsız olanların ağzıyla hareket ederseniz bu olmaz, bu sizin göreviniz değil, sen işine bak." ifadesini kullandı.

Bakan Elvan, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, Avrupa'da birçok ülkenin Türkiye aleyhinde kampanyalar yürüttüğünü söyledi.

Bazı Avrupa ülkelerinin, FETÖ ve PKK terör örgütlerine 'hayır' kampanyalarını yapmaları için kapılarını açtığına dikkati çekerek, 7 düvele karşı mücadele edildiğini anlattı.

"VESAYETÇİLERİN BASKILARI ORTADA"

Bakan Elvan, gelişen Türkiye'nin artık parlamenter sistemle devam edemeyeceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Artık sistem tıkanmış durumda. Parlamenter sistem diyoruz, 10 yılda bir darbeyle karşı karşıya kalıyoruz. Böyle bir parlamenter sistem olabilir mi? Böyle bir demokrasi anlayışı olabilir mi? 1960 darbesi, 71 muhtırası, 1980 darbesi, bizim dönemimizde büyümeyi, gelişmeyi, kalkınmayı engellemek için her türlü yola başvuruldu, en son 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Türkiye'deki parlamenter sistem, darbeleri besleyen, darbelerin önünü açan, vesayet odaklarının daha da güçlenmesini sağlayan bir yapıda devam ediyor. Bunu görelim. Pratikler, yaşadığımız darbeler ortada. O vesayetçilerin, hükümet ve parlamento üzerinde yapmış olduğu baskılar ortada."

"HANTAL YAPIDA DÖNÜŞÜM MÜMKÜN DEĞİL"

Parlamenter sistemin Avrupa'da da reformları engellediğine işaret eden Lütfi Elvan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Avrupa duvara toslamak üzere. Avrupa'da da çalışmıyor parlamenter sistem, reform yapamıyor, değişim ve dönüşüme ayak uyduramıyor. Türkiye, Avrupa'nın 6 katı hızla büyüyor. Avrupa 1 büyüyorsa biz 6 büyüyoruz. Aradaki farkımız bu. Bunun devam etmesi lazım. Gün gelecek, Avrupa da şu anki kendi işlemini reforme etmek zorunda kalacak çünkü yapıları, sistemin işleyişi çok hantal. Böyle hantal bir yapıda değişimin, dönüşümün yapılması mümkün değil."

"HAKİMİYET LAFLA DEĞİL UYGULAMAYLA MİLLETİN OLUR"

Elvan, geçmişte siyasetçilerin vesayet yönetimlerinden çok çektiğini belirterek, bunun yakın dönemdeki en önemli örneğinin "367 krizi" olarak anılan 2007'deki cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu söyledi.

Yeni anayasayla vesayet odaklarını tamamen ortadan kaldırıp, tek iradenin, millet iradesi olmasını hedeflediklerinin altını çizen Elvan, "Lafla hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olmaz. Uygulamayla olur. Bizim de yapmak istediğimiz şey bu. Hakimiyetin, kayıtsız şartsız milletin olmasını, halk ne derse onun olmasını isteriz. Temelde istediğimiz şey bu. Onun için biz yeni hükümet sistemine geçilmesini arzu ediyoruz." dedi.

Kalkınma Bakanı Elvan, bürokratik sıkıntıların da yeni anayasayla aşılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"BAKAN OLMAMAM RAĞMEN İSYAN EDESİM GELİYOR"

"Yeri geliyor kapı kapı bürokrasiyi dolaşıyorsunuz, birçoğunuz da 'Aman devlet işiyle ben uğraşmayım, benim işim devletle olmasın' diyordur, niye? Çünkü kamuda bir işiniz olduğu zaman aylarca, yıllarca beklenildiği, sümen altı edildiği durumlar söz konusu oluyor. Bir yatırım yapılacak, 1-2 yıl uğraşacaksınız, sonunda bir kişinin 'hayır' demesiyle yatırımı yapamıyorsunuz. Bunlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. İşte bunu ortadan kaldıralım istiyoruz. Ben 20 yıl bürokratlık yapmış biri olarak, şu anda da Kalkınma Bakanıyım. Bu bürokrasiden ben de şikayetçiyim. Bakan olmama rağmen öyle anlar oluyor ki isyan edesim geliyor. Onun için yapılmak istenen şey basit. Diyoruz ki hükümet güçlü olsun, bir mutabakat anlayışı bu ülkede gelişsin. Yüzde 50'nin üzerinde oy alsın cumhurbaşkanı seçilsin, başbakanla görevi birleştirilsin. Bu çerçevede icraata, yürütmeye yönelik düzenlemeleri yapsın, öyle bir yetki verilsin, bu şart. Eğer böyle bir kararname çıkarma yetkisi vermezseniz bu hantal yapı devam eder."

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde cumhurbaşkanına verilen kararname çıkarma yetkisinin, icraata, yatırımlara ve sorunların çözülmesine yönelik olduğunu dile getiren Elvan, ülkenin önünü açacak, hızlı çalışan bir sistemin oluşacağını sözlerine ekledi.

Bakan Elvan, daha sonra merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki bir teknoloji firmasını ziyaret ederek, fabrikadaki çalışmaları inceledi. Elvan, daha sonra burada çalışan işçilere hitap etti.