İstanbul'da çekiliş için AVM'ye getirilen araç çalındı

İstanbul'da uygulama yapan polis, plakasız çalıntı bir araç kullanan Murat Ç.'yi yakaladı. İncelemede şüphelinin kullandığı aracı, 6 ay önce çekiliş için sergilenmek üzere konulduğu bir AVM'den çaldığı ortaya çıktı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Fatih'de uygulama yapan polis, önceki akşam plakasız şüpheli bir aracı durdurdu. Kontrol amaçlı durdurulan araç incelendi. Aracın içinde sahte plaka bulan polis, şüpheli Murat Ç.'yi (44) gözaltına aldı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürülen şüpheli Murat Ç., sorgulanmaya başlandı.



ÇEKİLİŞ İÇİN GETİRİLEN ARACI ÇALMIŞ

Polis yaptığı araştırmada Murat Ç.'nin kullandığı plakasız aracın çalıntı olduğunu belirledi. Otomobilin 6 ay önce çekiliş için Beylikdüzü'nde bir AVM'nin önünde sergilendiği ve buradan çalındığı ortaya çıktı.



İddialara göre,TIR'la AVM önüne getirilen araç, görevliler tarafından indirildi. Bu sırada iddialara göre şüpheli çekiliş için AVM önüne koyan görevlilere yardım bahanesiyle yaklaştı. Görevlileri darp ederek anahtarı alan şüpheli Murat Ç., AVM önünde sergilenmek için getirilen plakasız aracı alarak kaçtı. Poliste çok sayıda kaydı bulunan ve 10 yıl cezaevinde yattığı belirlenen Murat Ç. adliyeye götürüldü.