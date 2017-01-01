Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Deniz Yıldızı tatbikatı
05 Nisan 2017 Çarşamba, 18:16:14 | Güncelleme: 18:43:31
AA
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının büyük çaplı tatbikatlarından Deniz Yıldızı Tatbikatında fırkateyn, korvet, hücumbotlar ve denizaltıdan güdümlü füze atışı yapıldı
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Deniz Yıldızı Tatbikatı'nda fırkateyn, korvet, hücumbotlar ve denizaltıdan hedeflere güdümlü füze atışı yapıldı.
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesinden, Komutanlığın büyük çaplı tatbikatlarından Deniz Yıldızı Tatbikatı'na ilişkin görüntüler paylaşıldı.
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Karadeniz'de 27 Mart'ta başlayan tatbikatın ikinci safhası kapsamında gemilerden kara hedeflerine harpoon blok-2 güdümlü mermisi ile dalıştaki denizaltılardan su üstündeki hedeflere subharpoon güdümlü mermisi atışları yapıldı.
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Ayrıca fırkateyn, korvet ve hücumbotlardan çeşitli hedeflere RAM, sea sparrow, evolved sea sparrow, SM-1 ve stinger güdümlü mermileri ile top atışları gerçekleştirildi.
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Atışların ardından tatbikata katılan gemiler, 3-5 Nisan'da Bulgaristan'ın Varna, Gürcistan'ın Batum, Romanya'nın Köstence, Rusya'nın Novorossysk ve Ukrayna'nın Odessa limanlarıyla Amasra, Hopa, İğneada, İnebolu, Karadeniz Ereğli, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon ve Ünye limanlarını ziyaret etti.
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Tatbikat kapsamında gemiler Karadeniz’e kıyısı olan dost ülkelerin unsurlarıyla karşılıklı çalışabilirlik ve işbirliğinin geliştirilmesi için denizde geçiş eğitimleri yapacak.