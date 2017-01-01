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Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Deniz Yıldızı tatbikatı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 18:16:14 AA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının büyük çaplı tatbikatlarından Deniz Yıldızı Tatbikatında fırkateyn, korvet, hücumbotlar ve denizaltıdan güdümlü füze atışı yapıldı

  • 1 Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Deniz Yıldızı tatbikatı
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    Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Deniz Yıldızı Tatbikatı'nda fırkateyn, korvet, hücumbotlar ve denizaltıdan hedeflere güdümlü füze atışı yapıldı.

     

  • 2 Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Deniz Yıldızı tatbikatı
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    Deniz Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesinden, Komutanlığın büyük çaplı tatbikatlarından Deniz Yıldızı Tatbikatı'na ilişkin görüntüler paylaşıldı.

     

  • 3 Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Deniz Yıldızı tatbikatı
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    Karadeniz'de 27 Mart'ta başlayan tatbikatın ikinci safhası kapsamında gemilerden kara hedeflerine harpoon blok-2 güdümlü mermisi ile dalıştaki denizaltılardan su üstündeki hedeflere subharpoon güdümlü mermisi atışları yapıldı.

     

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YORUMLAR 9
  • Misafir 50 dakika önce
    Yerli yapım değil diyen arkadaşlar ülkemiz yıllarca sömürülmeseydi ve siyasetçiler laf kavgalarını bırakıp arge ye önem verselerdi böyle olmazdı. Son 10 yılda savunma sanayimizde yerli yapıma geçildi.
  • Misafir 7 saat önce
    Hiçbiri yerli yapım füze degil hepsi amerikan füzesidir.
  • Misafir 9 saat önce
    kıtalararası dünyanın heryerine vuracak kapaistede uzun menzilli (10 bin km)denizin altından balistik füze atabilen nükleer denizaltilarımızın olması (4. veya 5. nesil - çok sessiz) ülkemizin savunma sanayisini çok daha güçlü yapar...
  • Misafir 10 saat önce
    Bunlardan hangisi yerli yapım füze.
  • Misafir 11 saat önce
    Ancak profesyonel şekilde olur zaten! Şimdiki askerlik adındaki kölelik sistemi yani zorunlu çalıştırma ile olmaz!
  • Misafir 13 saat önce
    boşuna masraf
  • Misafir 14 saat önce
    gemilerin nükleer güçlü olmaması büyük dezavantaj,petrolde dışa bağımlı ülkenin donanması olabildiği kadar nükleer güçle çalışmalı
  • Misafir 14 saat önce
    Nihayet hakkini verdiniz. Tebrikler.
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