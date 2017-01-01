Gaziantep'te terör örgütü DHKP/C operasyonu: 10 gözaltı

Gaziantep'te terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DHKP/C'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat timlerinin desteğiyle kent merkezinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Adreslerde yapılan aramada örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.
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