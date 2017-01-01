05 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Gaziantep
GÜNDEM

Gaziantep'te terör örgütü DHKP/C operasyonu: 10 gözaltı

Gaziantep kent merkezinde, çeşitli adreslere yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 18:46:12 Güncelleme: 18:47:48 AA

Gaziantep'te terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DHKP/C'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat timlerinin desteğiyle kent merkezinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerde yapılan aramada örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'te uyuşturu operasyonu
GÜNDEM

Gaziantep'te şafak operasyonu! Gözaltılar var...
Şahin Bey kimdir?
GÜNDEM

Şahin Bey anılıyor!
Gaziantep'te emekli polis başından vurulmuş halde bulundu
GÜNDEM

Esrarengiz olay! Emekli polis o halde bulundu
Gaziantep'te MHP ve HDP'den AK Parti'ye katılım
GÜNDEM

MHP ve HDP'den AK Parti'ye katılım
Gaziantep'te, cami tuvaletinde ölü bulundu
GÜNDEM

Korkunç olay! Caminin kadınlar tuvaletinde...
Gaziantep'te 13 yıldır aranan şahıs kovalamaca sonunda yakalandı
GÜNDEM

Kovalamaca sonunda yakalandı, kimliği şoke etti!
Maltepe'de silahlı kavga: 1 yaralı
GÜNDEM

İSTANBUL'DA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA
Şırnak'ta şampiyon öğretmene futbolcu tacizi!
GÜNDEM

ŞAMPİYON ÖĞRETMENE FUTBOLCU TACİZİ!
Evlilik için ilk adımı atan Kerem Kılıçdaroğlu Habertürk’e konuştu
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU DÜĞÜNÜ İÇİN KONUŞTU!
Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
GÜNDEM

MANİSA'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ
İçişleri Bakanlığı, kayyumların gerekçesini raporla açıkladı
GÜNDEM

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: TERÖRÜ ŞEHRE İNDİRİP SİLAHLARI DAĞA TAŞIDILAR
Konya'da Afgan ve Suriyeli gençlere bıçaklı saldırı
GÜNDEM

KONYA DÜN GECE KARIŞTI! İKİ AFGAN VE BİR SURİYELİ...