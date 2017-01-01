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Meriç Nehri uyuşturucu
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Meriç Nehri üzerinden uyuşturucu sevkiyatına baskın: 13 kişi tutuklandı

Yunanistan'dan Türkiye'ye Meriç Nehri üzerinden sokulmaya çalışılan uyuşturuculara polis ekipleri geçit vermedi. Olayla ilgili 13 torbacı tutuklandı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 18:48:29 Güncelleme: 18:54:52 HABERTURK.COM

Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'ne bağlı Kurdu Köyü'nde, Meriç Nehri'nde oluşan adacığa saklanmış 80 kilo 551 gram 'skank' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gazete Habertürk'ten Mesut Han'ın haberine göre; uyuşturucu maddenin Yunanistan'dan, Meriç Nehri üzerinden kayıklarla Türkiye'ye getirildiği ve piyasaya sürülmek istendiği belirlendi.

NEHİRDEN KAYIKLARLA GETİRİLMİŞ

Edirne Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan Türkiye'ye Meriç Nehri üzerinden uyuşturucu sokulacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis, ilçeye bağlı Kurdu Köyü'ndeki çeltik sulama pompasının karşısında Meriç Nehri üzerinde bulunan 100 metre açıktaki adacıkta ağaçlar arasına gizlenmiş 13 paket halinde değeri yaklaşık 648 bin lira olan 80 kilo 551 gram 'skank' adı verilen uyuşturucu ele geçirdi. Uyuşturucuya el konulurken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

13 TORBACI TUTUKLANDI

Öte yandan, Edirne Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ‘torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 15 şahsın gözaltına alındığı 2'sinin adli kontrol kararıyla serbest kaldığı 13'ünün ise tutuklanarak cezaevinde gönderildi bildirildi.

 

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