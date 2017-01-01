Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin Adli Yargı Kararnamesi kapsamında 31 hakim ve savcının görev yerinin değiştiğini açıkladı.
Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 05.04.2017 tarih ve 517 sayılı Adli Yargı Kararnamesi yayımlanmıştır. Kararname kapsamında 31 hakim ve savcının görev yeri değişmiştir" denildi.
İşte o liste;
|
S.No
|
Sic.No
|
Adı ve Soyadı
|
Bulunduğu Görev
|
Atandığı Görev
|
1
|
23730
|
Ahmet Vedat GÜNEŞ
|
İstanbul Hâkimi
|
Bursa Hâkimliği
|
2
|
29849
|
Mehmet AYBEK
|
Denizli C.Savcısı
|
Antalya C.Savcılığı
|
3
|
29970
|
Mustafa ÖZTÜRK
|
Bursa Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
İstanbul Anadolu Hâkimliği
|
4
|
30939
|
Mehmet Ali ERBAY
|
Küçükçekmece C.Savcısı
|
Bakırköy C.Savcılığı
|
5
|
38562
|
Mehmet DEMİREL
|
Marmaris C.Başsavcısı
|
Aydın C.Savcılığı
|
6
|
40017
|
Cem BOZTAŞ
|
Diyarbakır Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Ankara Hâkimliği
|
7
|
41407
|
Hüseyin ULUÇAY
|
Uşak Hâkimi
|
İzmir Hâkimliği
|
8
|
42113
|
Oğuzhan SARIHAN
|
Sivas C.Savcısı
|
Malatya C.Savcılığı
|
9
|
42473
|
Erol KAPLAN
|
İzmir Bölge Adliye Mah. Üyesi
|
Ankara Bölge Adliye Mah. Üyeliği
|
10
|
42609
|
Yücel DAĞDELEN
|
Antalya Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Manisa Hâkimliği
|
11
|
42616
|
Mehmet GÜLOĞLU
|
Malatya Hâkimi
|
Şanlıurfa Hâkimliği
|
12
|
95096
|
Önder DEMİRCİ
|
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi
|
Ankara C.Savcılığı
|
13
|
97958
|
Bülent Cem KOÇAK
|
İstanbul Hâkimi
|
Sivas Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
|
14
|
97960
|
Erhan DOĞAN
|
İskenderun Hâkimi
|
Gaziantep Hâkimliği
|
15
|
101216
|
Uğur BAHADIR
|
Çarşamba C.Savcısı
|
Giresun C.Savcılığı
|
16
|
104961
|
Eray TEMİZKAN
|
Burhaniye Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Kırıkkale Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
|
17
|
107329
|
Zeynep Çiğdem HAMURCU
|
Iğdır Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Çanakkale Hâkimliği
|
18
|
107456
|
Özlem EREN BAHADIR
|
Çarşamba Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Giresun Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
|
19
|
107621
|
Hasan ÇELİK
|
Siirt Ağır Ceza Mah. Başkanı
|
Konya Hâkimliği
|
20
|
107646
|
Saim KARAKAYA
|
Antalya Hâkimi
|
Siirt Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
|
21
|
109732
|
Esra DEMİRKOPARAN
|
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi
|
Ankara Batı C.Savcılığı
|
22
|
119357
|
İbrahim AKBULUT
|
Mardin Hâkimi
|
Tokat Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
|
23
|
120627
|
Mustafa İŞLEYEN
|
Sivas Hâkimi
|
Ağrı Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
|
24
|
120724
|
Ümit KAYRAK
|
Çerkezköy C.Savcısı
|
Çorlu C.Savcılığı
|
25
|
120859
|
Arif Hamdi SAZAK
|
Erzincan Hâkimi
|
Iğdır Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
|
26
|
125233
|
Ceyhan TEMİZKAN
|
Burhaniye Hâkimi
|
Kırıkkale Hâkimliği
|
27
|
125267
|
Hüseyin BÜYÜKAVCI
|
Kars Hâkimi
|
Iğdır Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
|
28
|
125506
|
Serkan ÖZGÜNGÖR
|
Amasya Hâkimi
|
Ordu Hâkimliği
|
29
|
137380
|
Ümmügülsüm EKER
|
Gürgentepe Hâkimi
|
Elazığ Hâkimliği
|
30
|
150160
|
Merve ÇELİK
|
Beykoz Hâkimi
|
Çorum Hâkimliği
|
31
|
196264
|
Binnur UÇAR BOZTAŞ
|
Diyarbakır C.Savcısı
|
Yargıtay Tetkik Hâkimliği
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Misafir 38 dakika öncekomik adamsın00
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Misafir 59 dakika önceGECİKEN ADALET ADALET DEĞİLDİR rüşvet önlensin00
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Misafir 2 saat öncehukuk diye birsey kalmadi00