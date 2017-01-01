05 NİSAN 2017
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HSYK'nın yayınladığı yeni kararname ile 31 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
GÜNDEM

SON DAKİKA! HSYK 31 savcı ve hakimin görev yerini değiştirdi

HSYK'nın yayınladığı yeni kararname ile 31 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 19:41:54 Güncelleme: 21:00:03

Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin Adli Yargı Kararnamesi kapsamında 31 hakim ve savcının görev yerinin değiştiğini açıkladı.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 05.04.2017 tarih ve 517 sayılı Adli Yargı Kararnamesi yayımlanmıştır. Kararname kapsamında 31 hakim ve savcının görev yeri değişmiştir" denildi.

İşte o liste; 

S.No

Sic.No

Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1

23730

Ahmet Vedat GÜNEŞ

İstanbul Hâkimi

Bursa Hâkimliği

2

29849

Mehmet AYBEK

Denizli C.Savcısı

Antalya C.Savcılığı

3

29970

Mustafa ÖZTÜRK

Bursa Ağır Ceza Mah. Başkanı

İstanbul Anadolu Hâkimliği

4

30939

Mehmet Ali ERBAY

Küçükçekmece C.Savcısı

Bakırköy C.Savcılığı

5

38562

Mehmet DEMİREL

Marmaris C.Başsavcısı

Aydın C.Savcılığı

6

40017

Cem BOZTAŞ

Diyarbakır Ağır Ceza Mah. Başkanı

Ankara Hâkimliği

7

41407

Hüseyin ULUÇAY

Uşak Hâkimi

İzmir Hâkimliği

8

42113

Oğuzhan SARIHAN

Sivas C.Savcısı

Malatya C.Savcılığı

9

42473

Erol KAPLAN

İzmir Bölge Adliye Mah. Üyesi

Ankara Bölge Adliye Mah. Üyeliği

10

42609

Yücel DAĞDELEN

Antalya Ağır Ceza Mah. Başkanı

Manisa Hâkimliği

11

42616

Mehmet GÜLOĞLU

Malatya Hâkimi

Şanlıurfa Hâkimliği

12

95096

Önder DEMİRCİ

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi

Ankara C.Savcılığı

13

97958

Bülent Cem KOÇAK

İstanbul Hâkimi

Sivas Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

14

97960

Erhan DOĞAN

İskenderun Hâkimi

Gaziantep Hâkimliği

15

101216

Uğur BAHADIR

Çarşamba C.Savcısı

Giresun C.Savcılığı

16

104961

Eray TEMİZKAN

Burhaniye Ağır Ceza Mah. Başkanı

Kırıkkale Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

17

107329

Zeynep Çiğdem HAMURCU

Iğdır Ağır Ceza Mah. Başkanı

Çanakkale Hâkimliği

18

107456

Özlem EREN BAHADIR

Çarşamba Ağır Ceza Mah. Başkanı

Giresun Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

19

107621

Hasan ÇELİK

Siirt Ağır Ceza Mah. Başkanı

Konya Hâkimliği

20

107646

Saim KARAKAYA

Antalya Hâkimi

Siirt Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

21

109732

Esra DEMİRKOPARAN

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi

Ankara Batı C.Savcılığı

22

119357

İbrahim AKBULUT

Mardin Hâkimi

Tokat Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

23

120627

Mustafa İŞLEYEN

Sivas Hâkimi

Ağrı Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

24

120724

Ümit KAYRAK

Çerkezköy C.Savcısı

Çorlu C.Savcılığı

25

120859

Arif Hamdi SAZAK

Erzincan Hâkimi

Iğdır Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

26

125233

Ceyhan TEMİZKAN

Burhaniye Hâkimi

Kırıkkale Hâkimliği

27

125267

Hüseyin BÜYÜKAVCI

Kars Hâkimi

Iğdır Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

28

125506

Serkan ÖZGÜNGÖR

Amasya Hâkimi

Ordu Hâkimliği

29

137380

Ümmügülsüm EKER

Gürgentepe Hâkimi

Elazığ Hâkimliği

30

150160

Merve ÇELİK

Beykoz Hâkimi

Çorum Hâkimliği

31

196264

Binnur UÇAR BOZTAŞ

Diyarbakır C.Savcısı

Yargıtay Tetkik Hâkimliği
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YORUMLAR 3
  • Misafir 38 dakika önce
    komik adamsın
  • Misafir 59 dakika önce
    GECİKEN ADALET ADALET DEĞİLDİR rüşvet önlensin
  • Misafir 2 saat önce
    hukuk diye birsey kalmadi
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