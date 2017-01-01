Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin Adli Yargı Kararnamesi kapsamında 31 hakim ve savcının görev yerinin değiştiğini açıkladı.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 05.04.2017 tarih ve 517 sayılı Adli Yargı Kararnamesi yayımlanmıştır. Kararname kapsamında 31 hakim ve savcının görev yeri değişmiştir" denildi.

İşte o liste;

S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 23730 Ahmet Vedat GÜNEŞ İstanbul Hâkimi Bursa Hâkimliği 2 29849 Mehmet AYBEK Denizli C.Savcısı Antalya C.Savcılığı 3 29970 Mustafa ÖZTÜRK Bursa Ağır Ceza Mah. Başkanı İstanbul Anadolu Hâkimliği 4 30939 Mehmet Ali ERBAY Küçükçekmece C.Savcısı Bakırköy C.Savcılığı 5 38562 Mehmet DEMİREL Marmaris C.Başsavcısı Aydın C.Savcılığı 6 40017 Cem BOZTAŞ Diyarbakır Ağır Ceza Mah. Başkanı Ankara Hâkimliği 7 41407 Hüseyin ULUÇAY Uşak Hâkimi İzmir Hâkimliği 8 42113 Oğuzhan SARIHAN Sivas C.Savcısı Malatya C.Savcılığı 9 42473 Erol KAPLAN İzmir Bölge Adliye Mah. Üyesi Ankara Bölge Adliye Mah. Üyeliği 10 42609 Yücel DAĞDELEN Antalya Ağır Ceza Mah. Başkanı Manisa Hâkimliği 11 42616 Mehmet GÜLOĞLU Malatya Hâkimi Şanlıurfa Hâkimliği 12 95096 Önder DEMİRCİ Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Ankara C.Savcılığı 13 97958 Bülent Cem KOÇAK İstanbul Hâkimi Sivas Ağır Ceza Mah. Başkanlığı 14 97960 Erhan DOĞAN İskenderun Hâkimi Gaziantep Hâkimliği 15 101216 Uğur BAHADIR Çarşamba C.Savcısı Giresun C.Savcılığı 16 104961 Eray TEMİZKAN Burhaniye Ağır Ceza Mah. Başkanı Kırıkkale Ağır Ceza Mah. Başkanlığı 17 107329 Zeynep Çiğdem HAMURCU Iğdır Ağır Ceza Mah. Başkanı Çanakkale Hâkimliği 18 107456 Özlem EREN BAHADIR Çarşamba Ağır Ceza Mah. Başkanı Giresun Ağır Ceza Mah. Başkanlığı 19 107621 Hasan ÇELİK Siirt Ağır Ceza Mah. Başkanı Konya Hâkimliği 20 107646 Saim KARAKAYA Antalya Hâkimi Siirt Ağır Ceza Mah. Başkanlığı 21 109732 Esra DEMİRKOPARAN Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Ankara Batı C.Savcılığı 22 119357 İbrahim AKBULUT Mardin Hâkimi Tokat Ağır Ceza Mah. Başkanlığı 23 120627 Mustafa İŞLEYEN Sivas Hâkimi Ağrı Ağır Ceza Mah. Başkanlığı 24 120724 Ümit KAYRAK Çerkezköy C.Savcısı Çorlu C.Savcılığı 25 120859 Arif Hamdi SAZAK Erzincan Hâkimi Iğdır Ağır Ceza Mah. Başkanlığı 26 125233 Ceyhan TEMİZKAN Burhaniye Hâkimi Kırıkkale Hâkimliği 27 125267 Hüseyin BÜYÜKAVCI Kars Hâkimi Iğdır Ağır Ceza Mah. Başkanlığı 28 125506 Serkan ÖZGÜNGÖR Amasya Hâkimi Ordu Hâkimliği 29 137380 Ümmügülsüm EKER Gürgentepe Hâkimi Elazığ Hâkimliği 30 150160 Merve ÇELİK Beykoz Hâkimi Çorum Hâkimliği 31 196264 Binnur UÇAR BOZTAŞ Diyarbakır C.Savcısı Yargıtay Tetkik Hâkimliği