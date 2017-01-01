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Okullar ne zaman kapanacak?
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Okullar ne zaman kapanacak? (2017)

Yaz aylarına girilmesiyle birlikte öğrenciler "okullar ne zaman kapanacak?" diye merak ediyor. Peki 2017 yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman tatil olacak?

05 Nisan 2017 Çarşamba, 19:42:24 Güncelleme: 19:45:09

Nisan ayına girilmesiyle ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte öğrenciler son günlerde "okullar ne zaman kapanacak?" diye merak ediyor. Peki 2017 yılında yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman tatil olacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

6 Şubat 2017 tarihinde başlayan ikinci kanaat dönemi devam ediyor. Öğrencilerin merak ettiği okulların kapanma tarihi ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın ( MEB) çalışma takviminde yer alıyor. MEB takvimine göre 2017 yılında yaz tatili 9 Haziran 2017 Cuma günü başlayacak. 9 Haziran 2017 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler uzun bir tatile çıkacak.

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

9 Haziran 2017 Cuma günü tatile çıkan öğrenciler 3 aylık bir tatilin ardından 18 Eylül 2017 Pazartesi tarihinde ders zilinin çalmasıyla yeniden okullarında eğitim görmeye başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.

 

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