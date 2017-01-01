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Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı. Yurt dışında 27 Mart tarihinden beri oy kullanılıyor

05 Nisan 2017 Çarşamba, 21:13:53 Güncelleme: 22:36:28 AA

Anayasa değişikliği için oy verme işleminin başladığı 12 ülke ile gümrük kapılarında 751 bin 459 oy kullanıldı.

Yüksek Seçim Kurulundan ( YSK) alınan bilgiye göre, seçmenler anayasa değişikliği için yurt dışındaki bazı temsilcilikler ile gümrük kapılarında 27 Marttan itibaren oy kullanıyor.

Oy verme işleminin başladığı günden bu yana Almanya, ABD, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsviçre, Lüksemburg, Norveç ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki (KKTC) temsilciliklerde 701 bin 995 seçmen oy kullandı.

Havalimanlarında oluşturulan geçici gümrük kapıları ile diğer gümrük kapılarında ise 49 bin 464 seçmen sandığa gitti. Böylece yurt dışında bugüne kadar 751 bin 459 seçmen tercihini yaptı.

Avrupa ülkeleri arasında en fazla Türk seçmenin bulunduğu Almanyada 1 milyon 430 bin 126 seçmenden şu ana kadar 435 bin 935i oy kullandı. Böylece bu ülkedeki oy kullanma oranı yüzde 30,48 oldu.

Fransada ise 326 bin 375 seçmenden 94 bin 994ü sandığa gitti. 137 bin 675 kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu Belçikada tercihini kullananların sayısı da 48 bin 553e ulaştı.

Avustralyada ise Sydney, Melbourne ve Canberra temsilciliklerine kayıtlı 44 bin 463 seçmenden 8 bin 792si sandık başına gitti.

1 Nisanda oy verme işleminin başladığı ABDde 100 bin 42 seçmenden 14 bin 92si oy verdi.

Oy verme işleminin bugün başladığı ülkelerden KKTCde 104 bin 507 seçmenden 3 bin 854ü, Hollandada ise 252 bin 841 seçmenden 11 bin 144ü sandık başına giderek oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 9 Nisana, gümrük kapılarında ise Türkiyedeki halk oylaması tarihi olan 16 Nisana kadar sürecek.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    ülke ülke yazmak dogru sonucu vermeyebilir ben almanyada oturuyorum isvicrede oy kulladim. benim gibi binlerce insan var böyle yapan.
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