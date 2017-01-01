05 NİSAN 2017
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Erzurum'da PKK'nın eylem aracı toprağa gömülmüş bulundu

05 Nisan 2017 Çarşamba, 22:13:41 AA

  • 1 Erzurum'da PKK'nın eylem aracı toprağa gömülmüş bulundu
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    Erzurum'un Karayazı ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının bir uygulama noktasında polislere yönelik silahlı saldırıda kullandıkları belirtilen otomobil, toprağa gömülmüş olarak bulundu.

     

  • 2 Erzurum'da PKK'nın eylem aracı toprağa gömülmüş bulundu
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    Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

     

  • 3 Erzurum'da PKK'nın eylem aracı toprağa gömülmüş bulundu
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    Bu çerçevede Karayazı ilçesindeki polis uygulama noktasına terör örgütü PKK'lı teröristlerin düzenledikleri silahlı saldırıda kullandıkları tespit edilen otomobilin Abdoağa mezrası düzlüğünde yer altında gizlendiği bilgisini alan ekipler bölgeye gitti.

     

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