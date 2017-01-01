Erzurum'da PKK'nın eylem aracı toprağa gömülmüş bulundu
05 Nisan 2017 Çarşamba, 22:13:41 | Güncelleme: 22:19:17
AA
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Erzurum'un Karayazı ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının bir uygulama noktasında polislere yönelik silahlı saldırıda kullandıkları belirtilen otomobil, toprağa gömülmüş olarak bulundu.
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Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Bu çerçevede Karayazı ilçesindeki polis uygulama noktasına terör örgütü PKK'lı teröristlerin düzenledikleri silahlı saldırıda kullandıkları tespit edilen otomobilin Abdoağa mezrası düzlüğünde yer altında gizlendiği bilgisini alan ekipler bölgeye gitti.
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Olay yerinde çalışma yapan ekipler, yer altına gizlenerek üzeri naylon, tahta ve toprakla kapatılan söz konusu otomobili buldu.
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Ekiplerce toprak altından çıkartılan otomobilin incelenmek üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.
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Soruşturmayı sürdüren polis, olaya ilişkin bir şüpheliyi gözaltına aldı.
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Otomobilin teröristlerce bombalı saldırılarda kullanılacak olma ihtimalini de değerlendirerek araştırmalarını yoğunlaştıran polis, konuya ilişkin araştırmasına devam ediyor.