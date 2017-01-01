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Mevlüt Çavuşoğlu
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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya pasaportsuz seyahat açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "En azından tek taraflı olarak, sadece Rusların kimlikle gelmelerine hazır olduğumuzu kendilerine ilettik" dedi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 22:35:23 Güncelleme: 22:39:45 AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile pasaportsuz seyahatin önünü açmak için süreci başlatmak istediklerini belirterek, "En azından tek taraflı olarak, sadece Rusların kimlikle gelmelerine hazır olduğumuzu kendilerine ilettik." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan OSB Otel'de Antalyalı sanayicilerle bir araya geldi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da sanayinin gelişmesi için çalışmalar yapıldığını kaydeden Çavuşoğlu, devletin bir taraftan sanayicilere, işletmelere çeşitli destekler verdiğini, diğer taraftan üretimin artması için ayrıca destekleri bulunduğunu söyledi. Sanayi üretiminin önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, sektörün nereden nereye kaydığını iyi gözetmek ve teşvikleri artırmak gerektiğini vurguladı.

İhracatçıların daha rahat hareket edebilmeleri için vize serbestliği için başta AB ile olmak üzere yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "AB ile bir yol haritası belirledik, ufak tefek detaylar kaldı. Ne kadar samimi olduklarını göreceğiz." diye konuştu. Çavuşoğlu, AB ile Gümrük Birliği Anlaşmasının da güncellenmesi gerektiğini, bunu da önümüzdeki dönem yapmayı planladıklarını bildirdi.

Diğer ülkelerle de ticareti geliştirebilmek için serbest ticaret anlaşmaları, tercihli ticaret anlaşmaları üzerinde çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, Körfez İşbirliği Konseyi ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin başladığını, bunu da artık somut bir noktaya getirmek istediklerini dile getirdi.

Büyükelçilerden beklentilerinin sadece siyasi ve diplomasi alanında değil, bir ticaret ve turizm müşaviri gibi de çalışmaları olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, yurt dışında ticaret müşavirliklerinin eksik olduğu ülkelerde de bu eksikliğin giderilmesi için ilgili bakanlıklarla birlikte çalıştıklarını söyledi.

PASAPORTSUZ SEYAHAT

Antalya'da turizmin daha da geliştirilmesi için çaba gösterdiklerini, fakat geçen yıl gerek terör olayları gerek 15 Temmuz darbe girişimi gerekse Rusya krizi nedeniyle yabancı turist sayısında bir azalma olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Rusya ile krizi atlattık, Ukrayna ile kimlikle seyahat edebilmenin önü açıldı. Şimdi Rusya ile de pasaportsuz seyahatin önünü açmak için süreci başlatmak istiyoruz. En azından tek taraflı olarak, sadece Rusların kimlikle gelmelerine hazır olduğumuzu kendilerine ilettik." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'ya ihtisas organize sanayi bölgeleri kurmak için çalıştıklarını, Korkuteli, Kumluca, Elmalı, Alanya ve Manavgat'ın bu konuda talepleri bulunduğunu, bunların değerlendirildiğini dile getirdi.

Antalya'nın daha ulaşılabilir bir şehir olması için de duble yol, hızlı tren projelerini gerçekleştirmek için çalıştıklarını aktaran Çavuşoğlu, Kaş'a kadar duble yol yapılacağını kaydetti.

YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ

16 Nisan'da çok önemli bir referandum yapılacağını ifade eden Çavuşoğlu, şu anda Türkiye'de cumhurbaşkanlığı ve parlamenter olmak üzere iki sistemli bir yapının bulunduğunu, seçimle gelen cumhurbaşkanının da başbakanın da benzer yetkilere sahip olduğunu, bunun da cumhuriyet tarihi boyunca birçok soruna neden olduğunu söyledi.

Bunun böyle gidemeyeceğini kaydeden Çavuşoğlu, geçmiş yıllarda cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasında yaşanan krizlere örnekler verdi.

Bakan Çavuşoğlu, yeni sistemde Türkiye'de artık koalisyon hükümetlerinin olmayacağını, seçimin zamanında yapılacağını, daha bağımsız ve işleyen yasama, yürütme ve hukuk sisteminin olacağını, meclisin yasama ve denetim görevi yapacağını, cumhurbaşkanından hesap sorulabileceğini vurguladı

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YORUMLAR 10
  • Misafir 1 saat önce
    Herkese kapını acıyorsun ama herkes de kapıyı senın yüzüne kapatıyor. Bu nasıl bir anlayış ??
  • Misafir 1 saat önce
    ayıp ya. neden sadece ruslar faydalanıyor?
  • Misafir 1 saat önce
    herkez koltuğunun peşinde kendi halknı düşünen yok yazık
  • Misafir 2 saat önce
    Bu ülkenin sadece ekonomik kaygılarla bu hale sokulması insanımıza hakaret.
  • Misafir 2 saat önce
    keşki alıştıra alıştıra söyleseydiniz
  • Misafir 2 saat önce
    sayın bakanım iyi güzelde Türk vatandaşları için böyle bişey neden olmuyor
  • Misafir 2 saat önce
    Çevir kazı yanmasın
  • Misafir 2 saat önce
    Yıllardır. Tek başına iktidar olan bu sistemde hangi parti acaba
  • Misafir 2 saat önce
    insallah hayir cikarda rusya gibi yeni pudunler görmeyiz türkiyemden .
  • Misafir 2 saat önce
    Niye hani biz de büyük ülkeydik
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