Şanlıurfa Halfeti'ye 'yüzen otel' projesi

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Türkiye'de nehirlerde pek rastlanmayan "Yüzen oteller" ile ilgili proje hazırlayarak onaya sunduğunu anlatan Kurt, "Bu yıl turizm çok iyi geçecek, ilk katılımlar bunu gösteriyor. Sakin şehirde yüzen otel projesi geliştireceğiz. Oteller apart ve günübirlik şekilde kiraya verilebilecek ve güneş enerjisiyle çalışacak. Odalar tekne şeklinde olacak, konuklarımız Fırat Nehri üzerinde istediği yerde gezebilir ya da konaklayabilir." diye konuştu.