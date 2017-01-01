05 NİSAN 2017
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Şanlıurfa Halfeti'ye 'yüzen otel' projesi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 22:51:58 AA

Projenin maliyeti yaklaşık 2 milyon lira!

  • 1 Şanlıurfa Halfeti'ye 'yüzen otel' projesi
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    Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir girişimci, Birecik Barajı'nın yapımı sırasında bir bölümü sular altında kalan yörede, tasarımını tamamladığı "Yüzen otel"ler projesi ile Fırat Nehri güzergahına farklı bir turizm alternatifi kazandırmayı planlıyor.

  • 2 Şanlıurfa Halfeti'ye 'yüzen otel' projesi
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    Türkiye'nin en geniş havzaları arasında yer alan Fırat Nehri'nin bölge turizmine daha fazla katkı sağlaması amacıyla hem devlet imkanları hem de müteşebbisler aracılığıyla yatırımlar yapılıyor. 

  • 3 Şanlıurfa Halfeti'ye 'yüzen otel' projesi
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    Bölgede tarihi taş evler ve doğal güzelliklerin arasında süzülen, roman ve dizilere konu olan Fırat Nehri'nde yolculuğa çıkmak isteyen yerli ve yabancı turistler için proje hazırlandı.

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