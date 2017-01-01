GÜNDEM
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
06 Nisan 2017 Perşembe, 06:22:25 | Güncelleme: 06:59:07
DHA
İstanbul Boğazı'nda ve bazı bölgelerinde sabaha karşı sis etkili oluyor
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İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu.
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İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, boğazda sis yüzünden görüşün düşmesi dolayısıyla saat 07.00'den itibaren gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.
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Yerel Deniz Trafik Rehberi'nin 21. maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olunamadığı için sadece genel anonslar yapılabiliyor.
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Bu arada, Anadolu ve Avrupa yakalarının bazı kesimlerinde etkili olan sis, trafiği de olumsuz etkiledi.
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Erken saatlerde yola çıkan sürücüler, görüş mesafesinin düşüklüğü nedeniyle farlarını yakarak seyahat edebildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi de sosyal medya hesabından sürücülere, araç takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıda bulundu.
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Öte yandan sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda güzel görüntüler oluştu.
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