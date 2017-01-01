06 NİSAN 2017
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İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

06 Nisan 2017 Perşembe, 06:22:25 DHA

İstanbul Boğazı'nda ve bazı bölgelerinde sabaha karşı sis etkili oluyor

  • 1 İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
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    İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu.

     

     

  • 2 İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
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    İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, boğazda sis yüzünden görüşün düşmesi dolayısıyla saat 07.00'den itibaren gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.

  • 3 İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
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    Yerel Deniz Trafik Rehberi'nin 21. maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olunamadığı için sadece genel anonslar yapılabiliyor.

     

     

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