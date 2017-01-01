Maltepe'de silahlı kavga: 1 yaralı

Maltepe'de kavga eden iki kişiden biri silahla yaralandı. Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Caddesi ile Kehribar Sokağı kesişiminde iki kişinin kavga ettiğini gören polis ekipleri olaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı.

Çıkan arbedede, kavga eden kişilerden biri elindeki silahla polislere ve çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Polislerin sözlü uyarılarına rağmen bu kişinin silahını bırakmaması üzerine ekipler bu kez havaya ateş etti.

Olayda, kavgaya karışanlardan E.B. açılan ateş sonucu ayağından yaralandı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan ise bir otomobile binerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibiyle sağlık görevlileri gönderildi.

Geniş güvenlik önlemi alınan cadde zırhlı araçlarla kapatılarak inceleme yapıldı.

Hastaneye kaldırılan E.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırganın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.