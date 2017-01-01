06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Maltepe
GÜNDEM

Maltepe'de silahlı kavga: 1 yaralı

İstanbul Maltepe'de iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada polislere ve çevreye rastgele ateş açıldı, olay 1 kişi yaralandı

06 Nisan 2017 Perşembe, 06:53:34 Güncelleme: 06:55:39 AA

Maltepe'de kavga eden iki kişiden biri silahla yaralandı. Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Caddesi ile Kehribar Sokağı kesişiminde iki kişinin kavga ettiğini gören polis ekipleri olaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı.

Çıkan arbedede, kavga eden kişilerden biri elindeki silahla polislere ve çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Polislerin sözlü uyarılarına rağmen bu kişinin silahını bırakmaması üzerine ekipler bu kez havaya ateş etti.

Olayda, kavgaya karışanlardan E.B. açılan ateş sonucu ayağından yaralandı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan ise bir otomobile binerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibiyle sağlık görevlileri gönderildi.

Geniş güvenlik önlemi alınan cadde zırhlı araçlarla kapatılarak inceleme yapıldı.

Hastaneye kaldırılan E.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırganın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
GÜNDEM

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
İçişleri Bakanlığı, kayyumların gerekçesini raporla açıkladı
GÜNDEM

İçişleri Bakanlığı: Terörü şehre indirip silahları ...
Evlilik için ilk adımı atan Kerem Kılıçdaroğlu Habertürk’e konuştu
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu düğünü için konuştu!
Şırnak'ta şampiyon öğretmene futbolcu tacizi!
GÜNDEM

Şampiyon öğretmene futbolcu tacizi!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
Bakan Elvan: Avrupa duvara toslamak üzere
GÜNDEM

"Bakan olmama rağmen isyan edesim geliyor"
Evlilik için ilk adımı atan Kerem Kılıçdaroğlu Habertürk’e konuştu
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU DÜĞÜNÜ İÇİN KONUŞTU!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A YANIT
Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
GÜNDEM

MANİSA'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
GÜNDEM

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
Şırnak'ta şampiyon öğretmene futbolcu tacizi!
GÜNDEM

ŞAMPİYON ÖĞRETMENE FUTBOLCU TACİZİ!
Maltepe'de silahlı kavga: 1 yaralı
GÜNDEM

İSTANBUL'DA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA