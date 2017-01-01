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Konya'da Afgan ve Suriyeli gençlere bıçaklı saldırı

Her iki olayında birbirleri ile bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

06 Nisan 2017 Perşembe, 09:15:39 Güncelleme: 09:17:42 DHA

Konya'da meydana gelen iki ayrı olayda Afgan ve Suriye uyruklu gençler iddiaya göre yan bakma meselesi nedeniyle tartıştıkları kişiler tarafından bıçaklandı. Yaralanan 2 Afganlı ile 1 Suriyeli tedavi altına alınırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İlk olay, saat 21.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Aldülaziz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Afgan uyruklu 23 yaşındaki Mohammad Ebrahım Rozı ve 20 yaşındaki Abül Kahar yanlarında üç arkadaşı ile birlikte sokakta yürüdükleri 10 kişilik bir grupla yan bakma meselesi nedeniyle tartıştı. Ardından çıkan kavgada Afganlı Mohammad Ebrahım Rozı sol karın boşluğundan, Abül Kahar ise sırtından bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar yanlarındaki arkadaşları tarafından özel bir araçla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



İkinci olay, aynı saatlerde Alaaddin Tepesi'nde meydana geldi. Suriyeli 17 yaşındaki Yousef Haj Khalıl, tartıştığı 10 kişilik bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Sağ bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılan Khalıl'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Her iki olayında birbirleri ile bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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