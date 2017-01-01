Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 6 Nisan 2017 Perşembe günü raporu.

Haberler anlık olarak güncellenmektedir...

ZONGULDAK'TA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 4'ü kadın 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Zonguldak, Ankara, Konya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 4'ü kadın 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.





Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen öğretmen, Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Zonguldak Valiliği çalışanlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si kadın 4 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. (AA)

BİLECİK'TE 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında görevden ihraç edilen imamların da bulunduğu 6 şüpheliden 1i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, L.Ö, S.D, F.Y, Ö.M. ve C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

FETÖ'NÜN SÖZDE "IŞIK EVLERİ"NE OPERASYON: 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Sivas merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "ışık evleri" yapılanmasına yönelik operasyonda 9 kişi tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün "ışık evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 9u tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün "ışık evleri"ne yönelik 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 16sı gözaltına alınmıştı. (AA)

NİĞDE VE ANKARA'DA BYLOCK OPERASYONU: 14 KİŞİ YAKALANDI

Niğde ve Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 14 zanlı yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle 21 kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Niğde ve Ankara'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında özel şirket çalışanı, işçi, üniversite öğrencisi, esnaf ve araştırma görevlisinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Firari 7 zanlının yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. (AA)

ELAZIĞ MERKEZLİ OPERASYONLARDA 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Elazığ merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 3 Mart'ta gözaltına alınan 9 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 9 kişiden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

İZMİR'DE 14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDYye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Haklarında yakalama kararı bulunan zanlıların kaldığı adreslere düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin vatandaşlardan bağış adı altında örgüte finansal destek sağladığı ileri sürüldü. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürülüğüne götürüldü. (AA)

SİVAS'TA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Sivasta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Cumhuriyet Üniversitesi personeli 2 zanlı tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhuriyet Üniversitesi çalışanlarına yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri E.D. ve M.Kyı gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. (AA)

SAKARYA MERKEZLİ OPERASYONLARDA 28 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sakarya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 28 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, devlet tarafından verilen çeşitli destek kredilerinden yararlanmak için ilgili kurumlara başvuruda bulunanlar hakkında yapılan güvenlik araştırmalarında örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sakarya, İstanbul ve Ankarada yapılan operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor. (AA)

AYDIN'DA 20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 20 zanlı gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDYye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.



Haklarında yakalama kararı bulunan zanlıların kaldığı adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.



Örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLocku kullandıkları belirtilen zanlıların adreslerindeki aramalarda dijital malzemelere el konuldu. (AA)



ANKARA'DAKİ FETÖ SORUŞTURMASI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün "tıp fakültelerindeki yapılanmasından sorumlu imamı" olduğu öne sürülen eski tabip teğmen Erkan Ö. tutuklandı.



Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan tıp fakültesi öğrencilerinin ifadeleri doğrultusunda eski tabip teğmen Erkan Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.



Polis ekiplerince gözaltına alınan, savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli Erkan Ö, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanmak suçlarından tutuklandı.



Kanun hükmünde kararnameyle meslekten ihraç edilen eski tabip teğmen Erkan Ö'nün "tıp fakültelerinde eğitim gören örgüt mensuplarının imamı" olduğu ve "ByLock" listesinde "turuncu" kategoride yer aldığı öğrenildi. (AA)

KARABÜK'TE ÖRGÜTÜN MAHREM İMAMI TUTUKLANDI

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY ile irtibatlı bazı grupların "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.K'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Özel bir firmanın lojistik-pazarlama departmanında çalışan şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (AA)

3 HAKİM FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 9 hakim ve savcıdan, hakimler Abdi Sağlam ve Mehmet Akçay, FETÖ üyeliği suçundan tutuklandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Önder Yaman'ın koordinesinde 4 cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturmada, 5 hakim 2 savcı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 7 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.



Öte yandan FETÖ'nün kriptolu ByLock haberleşme programını kullandığı gerekçesiyle firari olarak arandığı sırada gözaltına alınan hakim Fatih Özyurt da FETÖ üyeliğinden tutuklandı. (Veli SARIBOĞA / İSTANBUL)

ALANYA'DA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda Sahil Güvenlik Bot Komutanlığında görevli şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sahil Güvenlik Bot Komutanlığında Bot Komutan Vekili olarak görev yapan K.S'yi gözaltına aldı.



K.S. ifade işlemleri için Ankara'ya sevk edildi. (AA)

DARBEYLE İRTİBATLI ASKERLERE 3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde rol aldığı iddia edilen eski 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Hidayet Arı'nın da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 22 asker hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.



Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Edirne Cumhuriyet Savcısı Eşref Çağdaş Bal tarafından hazırlanan 229 sayfalık iddianame üzerindeki incelemesi tamamladı. Mahkeme, iddianameyi kabul etti.



İddianamede 15 Temmuz gecesi darbe girişimine yönelik ülke genelinde yaşanan olaylarla Edirne'deki eylemler irtibatlandırıldı.



Edirne'deki olayların "asıl merkez ve odak noktası"nın 54. Mekanize Tugay Komutanlığı Karargahı olduğu belirtilen iddianamede, FETÖ/PDY'nin en mahrem unsurlarından olan askeri yapılanmasının, hücre tipi örgütlenmenin tüm unsurlarının ortaya konarak tespit edildiği kaydedildi.



İddianamede, ihraç edilen sanıklar Arı ile subay ve astsubay rütbesindeki sanıklar Ekrem Tekinarslan, İsmet Sezgin, Kağan Kaya, Ramazan Altun, Ali Soylu, Bülent Yılancı, Ali Koç, Ayhan Atasoy, Ercan Çırak, Furkan Avcı, Harun Kiraz, İlkan Pekcur, Mehmet Sağlık, Mustafa Gençay, Oğuz Özcan, Oğuzhan Çevik, Özhan Yurdugüzel, Sinan Çamur, Şeref Karataş, Tahsin Arda Karabiber ve Zafer Dağdeviren'in "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ile "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.



İddianamede ayrıca sanıkların "terör örgütü üyesi olmak" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. (AA)

DARBECİ ALBAYIN KARDEŞİNDEN "BYLOCK" ÇIKTI

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssüne, "Yurtta sulh" parolasını söyleyerek giren eski İnsani Yardım Tugayı Komutanı Albay Ali Eraslanın kardeşi Selim Eraslanın, örgütün şifreli haberleşme ağı "ByLock"u kullandığı ortaya çıktı.



FETÖnün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssünde meydana gelen olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, Albay Ali Eraslanın, görevli olmadığı halde gittiği Akıncı Üssüne "Yurtta sulh" diyerek girdiği belirtildi.



Eraslanın kardeşi Selim Eraslanın, FETÖnün şifreli haberleşme ağı "ByLock"u kullandığı da iddianamede yer aldı.



İddianamede, Eraslanın diğer kardeşi İkbal Akayın da örgütle bağlantılı Bank Asyadaki hesabında 31 Aralık 2013 tarihinde 10 bin lira olan hesap bakiyesinin, örgütün bankaya para yatırılması talimatının ardından 24 Aralık 2014te 64 bin liraya yükseldiğinin tespit edildiğine vurgu yapıldı.



Eraslanın darbe girişimi sırasında tugayında görevli askerlerden oluşturduğu ekiplerle Akıncı Üssüne gittiğinin ifade edildiği iddianamede, üsse girmek için Eraslanın nizamiyedeki nöbetçilere "Yurtta Sulh, Yurtta Sulh kardeş." dediği kaydedildi.



Eraslanın bu sözleri üzerine girişlerin sağlandığının aktarıldığı iddianamede, Eraslanın darbeden daha önceden haberinin olduğu ve darbecilerin kullandığı şifreyi de bildiği anlatıldı.



İddianameye göre, Eraslan, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssündeki nizamiyenin emir ve komutasını devraldı.



Eraslan, savcılıktaki ifadesinde ise 15 Temmuzda saat 15.00 sıralarında toplumsal olaylara karşı bir hazır kıta kurulmasına ilişkin mesaj geldiğini savundu.



Mesai bitiminin ardından evine gittiğini, daha sonra da saat 21.30da tekrar görevinin başına geçtiğini anlatan Eraslan, nizamiyeden çıkarken nöbetçi amir Binbaşı Alper Sarıyıldırımın kendisine bir zarf getirdiğini, zarftaki kağıtta Yurtta Sulh Konseyi tarafından sıkıyönetim ilan edildiğinin yazdığını iddia etti.



Eraslan, daha sonra beraberindeki askerlerle Akıncı Üssüne gittiğini söyledi.



Nizamiyedekilere "Yurtta Sulh Konseyi sıkıyönetim ilan etmiş" dediğini bildiren Eraslan, dışarıdan ve içeriden silah sesleri geldiğini, sabaha kadar silah seslerinin devam ettiğini anlattı.



Eraslan, herhangi bir olaya karışmadığını ileri sürdü.



"HALKA ATEŞ AÇTI"



Akıncı Üssündeki görüntülerin gösterilmesi üzerine Eraslan, zarar görmemeleri için vatandaşlarla konuştuğunu, silahıyla ateş etmediğini ve ateş emri de vermediğini iddia etti.



FETÖ üyesi olmadığını savunan Eraslan, geçen yıl ekim ayında verdiği ifadede ise Akıncı Üssünde vatandaşların toplandığını ve halkın "Buradan kalkan uçaklar özel harekatı bombalıyor, biz üsse girip buna engel olacağız." dediklerini aktardı.



Vatandaşlara "Askerler emir almış, bu şekilde olay çözülmez" dediklerini anlatan Eraslan, yaklaşık 3 saat vatandaşlarla görüştüğünü belirtti.



Daha sonra SAT komandolarının havaya uyarı ateşi açtığını aktaran Eraslan, halkın kendilerine doğru yaklaşıp arbede çıkarmasının ardından geri çekildiklerini ileri sürdü.



"Ateş" diye bir ses duyduğunu, daha sonra ateş açıldığını anlatan Eraslan, bazı ciplerin farlarını açtırarak nizamiyeye doğru yönlendirdiğini, amacının halkın hareketlerini kısıtlamak olduğunu, yüz yüze gelindiğinde sıkıntı olacağını düşünerek bunu yaptığını iddia etti.



Nizamiye girişinde "Yurtta sulh" dediğinin hatırlatılması üzerine Eraslan, Yurtta Sulh Konseyinin sıkıyönetim ilan ettiğini, harekatın oradan yönetildiğinin bildirilmesi nedeniyle "Yurtta sulh" dediğini ileri sürdü.



Tanık Yunus Küçükömeroğlu ise ifadesinde Ali Eraslanın nizamiye girişinde "Yurtta sulh" parolasını söyleyerek içeri girdiğini belirtti.



Tanık Ertuğrul Canoğlu da şüpheli Eraslanın "SAT" komandolarının arasında yer aldığını ve beylik tabancıyla vatandaşların üzerine doğru ateş ettiğini bildirdi. (AA)

ERZURUM'DA FETÖ ÜYESİ OLMAKLA SUÇLANAN ESKİ ÖĞRETMENE 6 YIL HAPİS

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu öne sürülen ve örgütün eğitim kurumlarında öğretmenlik yaptığı belirtilen eski öğretmen Halil İbrahim Kaya'ya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Halil İbrahim Kaya ile avukatı Emre Karakaya katıldı.



Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Kaya'nın 2011-2015 arasında örgütle bağlantılı kurumlarda öğretmenlik yaptığı, örgüt faaliyeti olarak değerlendirilen toplantılara katıldığı, 31 Aralık 2013'te bakiyesi olmayan hesabında 15 Ocak 2014'ten sonra artışlar göründüğü için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.



Savcının görüşüne karşı diyecekleri sorulan avukat Karakaya da müvekkilinde örgütün haberleşme sistemi "ByLock" programının olmamasının, suçsuzluğunun açık göstergesi olduğunu savunarak beraatine karar verilmesini istedi.



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Halil İbrahim Kaya'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum ederek, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasını kararlaştırdı.

İDDİANAMEDEN

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuksuz sanık Halil İbrahim Kaya'nın 2011-2015 yıllarında örgütle bağlantılı eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığı, görev süresince örgüt sohbetlerine katıldığı, örgütle bağlantılı Bank Asya'da hesabının olduğu ve Zaman gazetesine aboneliğinin bulunduğu belirtiliyordu.



İddianamede, Kaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmişti. (AA)

TEKİRDAĞ MERKEZLİ 15 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTI SAYISI 80'E YÜKSELDİ

Tekirdağ merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 80'e yükseldi.



Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9'u "asker abisi" olduğu değerlendirilen çeşitli rütbelerdeki 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 gün önce 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında rütbelilerin de bulunduğu 75 asker gözaltına alınmıştı.

5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda kapsamında 5 kişi daha yakalandı gözaltına alınanların sayısı 80'e çıktı.



Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ekiplerin firari zanlıları arama çalışmaları devam ediyor. (AA)

ZONGULDAK MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON: 9 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4'ü kadın 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Zonguldak, Ankara, Konya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4'ü kadın 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen öğretmen, Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Zonguldak Valiliği çalışanlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü. (AA)

ASKERLİK GÖREVİNİ YAPAN 2 ER "BYLOCK" KULLANDIKLARI İDDİASIYLA TUTUKLANDI

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan iki er, örgütün kriptolu haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları gerekçesiyle tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, kentte askerlik görevini yapan üç kişinin "ByLock" kullandığının tespit edilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon başlatıldı.



Görev yaptıkları askeri birliklerde gözaltına alınan üç şüpheli, İl Jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkartılan zanlılardan U.A. ve T.A. tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Zanlılardan U.A'nın askerlik görevi öncesinde bir medya kuruluşunda çalıştığı ve jandarmadaki sorgusunda ByLock'u telefonuna yüklettiğini kabul ettiği öğrenildi. (AA)

TBMM VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DARBE GİRİŞİMİ DAVASINA MÜDAHİL OLDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ile rütbeli askerlerin de bulunduğu 26'sı tutuklu 76 sanıklı davaya müdahil oldu.



FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 2. Ordu ile 7. Ana Jet Üs komutanlıklarındaki olaylara ilişkin haklarında Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılan ve aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin de bulunduğu general, subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması Yakınca Spor Salonunda başladı.



Duruşmanın üçüncü oturumunda, Mahkeme Başkanı Vedat Koç, TBMM Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının davaya müdahil olma talebine ilişkin dilekçenin mahkemeye sunulduğunu belirtti.



Mahkeme heyeti, "Suçtan zarar görme talebi dikkati alınarak" TBMM ve Milli Savunma Bakanlığının darbe girişimi davasına müdahillik talebini oy birliğiyle kabul etti. (AA)

BAYRAMPAŞA'DAKİ ÇEVİK KUVVETİ İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü işgal etmeye çalıştıkları ve bu sırada 1 kişinin ölümü, 15 kişinin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle 18'i tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.



İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki salonda görülen duruşmaya, 18 tutuklu sanık ve avukatları katıldı.



Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü işgal girişimi sırasında hayatını kaybeden Ümit Yolcu'nun ağabeyi Aydın Yolcu da duruşmada yer aldı.



İfadesi dün alınamayan 3 tutuksuz sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bulundukları ilden duruşma salonuna bağlanarak savunmalarını yapıyor.



Tutuksuz sanıkların ifadelerinin alınmasından sonra, tutuklu rütbeli askerler ifade verecek.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ile "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.



İddianamede, bazı sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenirken ayrıca, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün işgal girişiminin planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle Kurmay Albay Yusuf Sari’ya, "tehdit", "kasten öldürmeye azmettirme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" suçlarından bir kez müebbet ve 54 yıldan 94 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.



Tutuklu sanıklardan Yarbay Kadir Yıldız'a ise olay sırasında Ümit Yolcu'nun ölümüne ve 7 kişinin de yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" suçlarından da bir kez müebbet ile 52 yıldan 86 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyor.​ (AA)

NEVŞEHİR'DE 1 MİMAR TUTUKLANDI

Nevşehir'de Fethullahçı Terör örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ /PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında soruşturma başlatılan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan mimar B.E., Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderildi. Şüpheli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. (DHA)



EDİRNE'DE 4 KİŞİ TUTUKLANDI



Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.



Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan Ş.A, Ö.E, H.S ve M.Snin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklandı. (AA)

