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Ağrı'da mezarlıkta ceset bulundu

Yanı başında av tüfeği bulunan B.D.'nin intihar ettiği olasılığı üzerinde duruluyor

06 Nisan 2017 Perşembe, 09:33:36 Güncelleme: 09:40:06 İHA

Ağrı'da defin için mezarlığa gidenler şehirde esnaflık yapan B.D.'nin cesediyle karşılaştı.

Edinilen bilgilere göre, Belediye İş Merkezinde esnaflık yapan B.D.'nin cesedi Küpkıran Köyü mezarlığında bulundu. Mezarlığa başka bir defin için gelen vatandaşlar yerde cansız birinin yattığını fark ettiler. Yanı başında da bir av tüfeği görüldü. Bunun üzerine durum polise bildirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken B.D'nin kendi canına kıydığı olasılığı üzerinde duruluyor.

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