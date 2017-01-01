06 NİSAN 2017
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Siirt'te parçalanmış kız çocuğuna ait ceset bulundu

Köye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incemelede kız çocuğa ait cesedin baş bölgesinin parçalandığı ve belden aşağısının olmadığını tespit etti

06 Nisan 2017 Perşembe, 10:04:15 Güncelleme: 10:59:10 DHA

Siirt'in Eruh İlçesi'ne bağlı Yazlıca Köyü kırsalında, yaklaşık 6 yaşında olduğu tespit edilen ve parçalanmış halde bir kız çocuğu cesedi bulundu.

Eruh İlçesi'ndeki Yazlıca Köyü kırsalında, köy sakinleri tarafından vücudu parçalanmış çocuk cesedi bulundu. Köylüler olayı jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incemelede kız çocuğa ait cesedin baş bölgesinin parçalandığı ve belden aşağısının olmadığını tespit etti.

Bulunan cesedin, Batman'ın Hasankeyf İlçesi'nde geçen 1 Mart'ta ortadan kaybolan 2011 doğumlu Eda Mergen'e ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ceset Siirt Devlet Hastanesi'ne götürülürken, burada yapılacak otopsi ile ölüm nedeni belirlenmeye çalışılacak. Ayrıca kayıp olan Eda Mergen'in yakınlarından da DNA örneği alınıp, cesedin ona ait olup almadığı belirlenmeye çalışılacak.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 2 saat önce
    birisi çocuğu ölüdürüp ormana attıysa hayvanların işidir.
  • Misafir 2 saat önce
    Bu yavruya bunu yapanı hapse atıp yaşatan kanunlara yazıklar olsun
  • Misafir 3 saat önce
    allahım kahru perişan eylesin inşallah
  • Misafir 3 saat önce
    yazacak birşey bulamıyorum.nasıl olur hayvanlarmı yaptı yoksa piskopat bir katilmi.inşallah biran önce çözülür.kimbilir ne acılar çekerek bu hale getirildi..Allah çocukları korusun
  • Misafir 3 saat önce
    Allahım kurttur inşallah Cinayet değildir umarım 6 yaşındaki yavruya kim kıyılır
  • Misafir 3 saat önce
    İki ayaklı olanlarından mı
  • Misafir 4 saat önce
    kurt saldırısı mı acaba
  • Misafir 4 saat önce
    Allah'ın laneti yapanların üzerine olsun inşallah
  • Misafir 4 saat önce
    İnsanlık adına sözün bittiği haber! Yazık ! Böyle caniler yakalanmalı fakat hayatta kalmamalı! İlahi adalete gönderilmeli...!
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