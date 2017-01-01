Siirt'te parçalanmış kız çocuğuna ait ceset bulundu

Siirt'in Eruh İlçesi'ne bağlı Yazlıca Köyü kırsalında, yaklaşık 6 yaşında olduğu tespit edilen ve parçalanmış halde bir kız çocuğu cesedi bulundu.
Eruh İlçesi'ndeki Yazlıca Köyü kırsalında, köy sakinleri tarafından vücudu parçalanmış çocuk cesedi bulundu. Köylüler olayı jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incemelede kız çocuğa ait cesedin baş bölgesinin parçalandığı ve belden aşağısının olmadığını tespit etti.
Bulunan cesedin, Batman'ın Hasankeyf İlçesi'nde geçen 1 Mart'ta ortadan kaybolan 2011 doğumlu Eda Mergen'e ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ceset Siirt Devlet Hastanesi'ne götürülürken, burada yapılacak otopsi ile ölüm nedeni belirlenmeye çalışılacak. Ayrıca kayıp olan Eda Mergen'in yakınlarından da DNA örneği alınıp, cesedin ona ait olup almadığı belirlenmeye çalışılacak.
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Misafir 2 saat öncebirisi çocuğu ölüdürüp ormana attıysa hayvanların işidir.00
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Misafir 2 saat önceBu yavruya bunu yapanı hapse atıp yaşatan kanunlara yazıklar olsun00
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Misafir 3 saat önceallahım kahru perişan eylesin inşallah00
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Misafir 3 saat önceyazacak birşey bulamıyorum.nasıl olur hayvanlarmı yaptı yoksa piskopat bir katilmi.inşallah biran önce çözülür.kimbilir ne acılar çekerek bu hale getirildi..Allah çocukları korusun00
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Misafir 3 saat önceAllahım kurttur inşallah Cinayet değildir umarım 6 yaşındaki yavruya kim kıyılır30
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Misafir 3 saat önceİki ayaklı olanlarından mı30
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Misafir 4 saat öncekurt saldırısı mı acaba00
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Misafir 4 saat önceAllah'ın laneti yapanların üzerine olsun inşallah150
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Misafir 4 saat önceİnsanlık adına sözün bittiği haber! Yazık ! Böyle caniler yakalanmalı fakat hayatta kalmamalı! İlahi adalete gönderilmeli...!30