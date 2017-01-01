Nurettin Canikli: Şu anda bizde kesinlikle aktif siyasette ByLock kullanıcısı yok

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun AK Parti içinde FETÖ’nün özel haberleşme programı ByLock kullanan isimler olduğu, 15 Temmuz darbe girişiminin kontrollü yapıldığı iddiasına yanıt verdi.

Bakan Canikli ile 16 Nisan referandum kampanyası çerçevesinde seçim bölgesi olan Giresun’daydı. Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in sorularını yanıtlayan Canikli, özetle şunları söyledi:

KOCAMAN BİR YALAN: Kılıçdaroğlu’nun yaptığı, kafa karıştırmadan başka bir şey değil. Manipülasyonu, kara propagandayı gelmiş geçmiş en çirkin şekliyle kullanıyor. İddiaları kocaman bir yalan. Şu anda bizde kesinlikle aktif siyasette ByLock kullanıcısı yok. Teşkilatımızda çıkanlar var, işlem yaptık. “Yalandır” diyorum, Sayın Kılıçdaroğlu dava açsın. Bu meselede idari koordinasyon bizde. Olan biten her şeyden haberimiz var.

ESKİDEN DE BÖYLEYDİ: Daha önce de Kılıçdaroğlu eline bir kâğıt alır, iddialarda bulunurdu. Sonra bakardık ki yalan. Yalan olduğunu kendisi de biliyor ancak insanların kafasında ilk anda tahribatı yapıp bırakıyor. Aslında elinde hiçbir doküman yok. En ufak bilgi, belge, doküman olsa dünden açıklar. Ağzından bir laf kaçırdı, sıkıştı. Şimdi “Altını nasıl doldururum?” diye saçma sapan konuşuyor.

ÜST AKLI KORUYOR: Kılıçdaroğlu’nu rahatsız eden üst akıl söylemi. Üst aklı korumaya çalışıyor. Darbe girişimine bu ülkelerin destek olduğu görülmüyor mu? PKK’nın destek olduğu görülmüyor mu? Alman istihbarat örgütü başkanı, “Darbenin arkasında FETÖ olmayabilir” diyor. Somut olaylar, milletin yaşadıkları var. Daha nasıl ispat edilebilir bir olay? Böyle bir kepazelik olur mu? Kılıçdaroğlu bu üst akıl söyleminden rahatsız.

YALANDA VİTES YÜKSELTİYOR: Patlarsa yeni yalanlar patlar. Kılıçdaroğlu, yalan konusunda vites yükseltiyor. Alman vakıflarıyla CHP arasında çok yakın işbirliği olduğunu biliyoruz. O vakıfların terör örgütlerine destekleri ve işbirliği biliniyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI: Kararnamelerle görevden uzaklaştırılanlarla ilgili CHP’den de MHP’den de düzeltme talepleri geldi geliyor. İade ettiklerimiz oldu. Tek kriter, terör örgütüyle bağlantı olması. Bunun dışında kimseyi atmıyoruz. Objektif kriterler belirledik. Söyleme bakmıyoruz. FETÖ bağlantısı bilinenlerin tamamı tasfiye edildi. İz bırakanlar, çerçeveye takılanlarla ilgili yeni bilgi geldiğinde işlemi yapıyoruz.

KRİPTOLAR KALMIŞTIR: FETÖ’de sadece kriptolar kaldı. Kripto var mıdır? Muhtemelen vardır çünkü bu yapılar yedekli çalışmışlar. İlk ihraçlarda temiz çıkan bazı isimlerde daha sonra ilave bilgilerle bağlantı kuruldu. Sadece ByLock listeleri değil, teknoloji de çok önemli katkı sağladı. HTS kayıtları ile önemli bağlantılara ulaşıldı.

"GÜÇLÜ BİR 'EVET' BEKLİYORUM"

İKNA OLUP RAHATLIYORLAR: Referandum kampanyası sürecinde birçok bölgeye gittim. Vatandaştan çok soru geliyordu. Tek adam meselesi, “Cumhurbaşkanı’mız gittiğinde ne olacak?” gibi. “Muhtarlıkları kapatacak” filan. Kılıçdaroğlu, “Lokantalar kapanacak” gibi son çıkışlarıyla inandırıcılığını kaybetti. “Çocuklarını askerlikten kurtarmak için milletvekili yapacaklar” diyor. İnsanımız böyle şeylere hassas. En azından soru işareti kafasında yer tutuyor. “Fitne” dediğimiz bu. Ayrıntılı anlatıyoruz. İkna oluyor, rahatlıyorlar.

SİSTEM KAVGA ETTİRİYOR: Bu sistem Başbakan ile Cumhurbaşkanı’nı kavga ettiriyor. Özal-Akbulut, Demirel- Çiller, Erbakan-Demirel, Ecevit-Sezer arasında sorunlar yaşandı. Sistem bunu körüklüyor. Yürütme yetkisi paylaşılmıyor, tek kişi kullanıyor. Halk anladı bunu. Güçlü bir “Evet” bekliyorum. Son anketlerde kararsız oranı yüzde 3. “Hayır”cılar büyük oranda “Evet”e döndü. Kararsızlar dağıtılmadan “Evet” oranı yüzde 50’nin üzerine çıkmış görünüyor. AK Parti’ye teveccüh tarihin en üst noktasında, 53’leri zorluyor.