06 NİSAN 2017
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MHP Koyulhisar İlçe Teşkilatı
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MHP Koyulhisar İlçe Teşkilatı feshedildi

Parti tabelasının üzerindeki 'Hayır' yazısı üzerine Koyulhisar İlçe Başkanı Kemal Yıldırım'ın kendi talebi üzerine fesih kararı verildi

06 Nisan 2017 Perşembe, 10:12:53 Güncelleme: 10:14:12 DHA

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde MHP İlçe teşkilatı binasındaki ışıklı tabelada 'Hayır' yazılması üzerine, ilçe yönetimi feshedildi. MHP Koyulhisar İlçe Başkanı, yönetimdeki bir kişinin tutumu üzerine, fesih talebini kendilerinin istediğini söyledi.

MHP Koyulhisar İlçe Teşkilatı'nın kayar yazılı ışıklı tabelasında 4 Nisan'da 'Hayır' yazıldı. Sosyal medyadan bu ana ait fotoğraflar yayıldı. Bunun üzerine MHP Genel Merkezi, ilçe yönetim kurulunu feshetti. MHP Koyulhisar İlçe Başkanı Kemal Yıldırım, aynı gün bu durumun kendisine iletilmesi üzerine ilçe teşkilatına giderek ışıklı levhayı kapattığını söyledi. Yıldırım, şunları anlattı:

"Telefonla aldığım bilgi üzerine ilçe başkanlığı binası önüne geldiğimde parti binamızın ışıklı tabelasında hayır yazısı olduğunu gördüm. Bunun üzerine ışıklı levhayı derhal kapattık. Daha sonra yaptığımız araştırma neticesinde yönetim kurulumuzda yer alan bir kişinin bu olaya sebep olduğunu ve fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştığını öğrendim. Aldığımız ülkücü terbiye gereği her ne kadar yaşanan olayla şahsımın ve yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarımızın bir ilgisi olmasa da yönetimiz de bulunan kişinin tüzüğümüze ve Genel Merkezimizin emirlerine aykırı hareket etmesi nedeniyle kendimi sorumlu hissettiğimden dolayı il başkanlığını arayarak gereğinin yapılmasını ve ilçe yönetiminin feshedilmesini talep ettim. Bunun sonucu olarak da Genel Merkezimiz gereğini yapmış ve ilçe yönetim kurulunu feshetmiştir."

Partisinin referandum için aldığı 'Evet' kararına bağlı olduklarını, bu olaydan dolayı camiasından özür dilediğini belirten Yıldırım, 'İlçe yönetimimizin 'Hayır' kampanyası yapmak gibi bir kararı olmamıştır. Bu yöndeki paylaşımlarla ilgili yasal yollara başvuracağız" dedi.

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