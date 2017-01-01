Ankara Konya Yolu'nda kaza

Ankara'da akaryakıt istasyonunda park halindeki kamyonetin hareket ederek Konya Yolu'na çıkması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Konya Yolu'nun Gökkuşağı Mahallesi mevkisindeki akaryakıt istasyonuna gelen Cafer Ç, kullandığı kamyoneti el frenini çekmeden park etti. Sürücünün inmesinin ardından hareket ederek Konya Yolu'na çıkan kamyonete Gölbaşı yönüne giden, Ulus-Gölbaşı hattında yolcu taşıyan Erol K. yönetimindeki 06 J 1883 plakalı dolmuş çarptı. Dolmuş, savrularak aynı istikametteki otomobille çarpışıp devrildi.
Kazada yaralanan dolmuştaki 6 kişi ile otomobildeki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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