Fırat Kalkanı'ndan sonra Dicle Kalkanı mı geliyor?

Kuzey Irak’ta PKK’nın ikinci Kandil yapmaya çalıştığı Sincar’a (Şengal) operasyon geliyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre Fırat Kalkanı ile Suriye'nin kuzeyinde teröristlere büyük darbe indiren Mehmetçik, 'Dicle Kalkanı Harekatı'na hazırlanıyor. Harekata, Musul yakınındaki Başika’da eğitilen güçlerin de katılacağı belirtiliyor.

HEDEF PKK KAMPLARI

Habere göre Dicle Kalkanı Harekâtı’nın 16 Nisan’da yapılacak referandum sonrası başlaması bekleniyor. Nisan sonu ya da Mayıs başı yapılması beklenen operasyonun ilk hedefinde öncelikle Zaho, Duhok ve çevresindeki PKK kampları var. Sincar’da ise terör örgütünün Türkiye’ye yönelik birinci derece tehdit oluşturan 9 kampı bulunuyor. Temizlik için biri Silopi diğerleri Başika ve Navaran’da 3 ana kontrol merkezi olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak sınırındaki Silopi’ye uzun süredir askeri yığınak yapıyordu. Binlerce zırhlı araç, obüs ve tankın Suriye sonrası hedefi bu kez Sincar olacak.

İKİNCİ KANDİL'E İZİN YOK Sincar’ın teröristlerden temizlenmesiyle birlikte Kandil’in Suriye ile bağlantısı kesilecek, ikmal hattı ortadan kaldırılacak.

"TERÖSİTLERİN KARA KIŞI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yeni harekatların sinyalini şu sözlerle vermişti: Suriye'de El Bab'ın da teröristlerden temizlenmesiyle Fırat Kalkanı Harekatı'nın birinci etabını sona erdirdik. Şu anda bitti. Bundan sonra da olacaktır. Şimdi diğer bölgelerde de terör örgütlerinin tepesine binmek için yeni harekatların hazırlıklarını yapıyoruz. Yeni harekatlara yeni isimler vereceğiz. Baharı bekleyen tüm terör örgütlerine, PKK'sıyla, YPG'siyle DEAŞ'ıyla FETÖ'süyle çok güzel sürprizlerimiz var. Önümüzdeki aylar, Allah'ın izniyle Türkiye'nin ve Türk milletinin baharı, teröristlerin ise kara kışı olacaktır.