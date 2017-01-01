06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Fırat Kalkanı
GÜNDEM

Fırat Kalkanı'ndan sonra Dicle Kalkanı mı geliyor?

Fırat Kalkanı Harekatı'nın tamamlanmasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terör örgütlerine sürprizlerimiz olacak" açıklamasının ardından gözler PKK'nın ikinci Kandil yapmaya çalıştığı Sincar'a çevrildi

06 Nisan 2017 Perşembe, 10:46:26 Güncelleme: 11:06:58

Kuzey Irak’ta PKK’nın ikinci Kandil yapmaya çalıştığı Sincar’a (Şengal) operasyon geliyor. 

Yeni Şafak'ın haberine göre Fırat Kalkanı ile Suriye'nin kuzeyinde teröristlere büyük darbe indiren Mehmetçik, 'Dicle Kalkanı Harekatı'na hazırlanıyor. Harekata, Musul yakınındaki Başika’da eğitilen güçlerin de katılacağı belirtiliyor.

HEDEF PKK KAMPLARI

Habere göre Dicle Kalkanı Harekâtı’nın 16 Nisan’da yapılacak referandum sonrası başlaması bekleniyor. Nisan sonu ya da Mayıs başı yapılması beklenen operasyonun ilk hedefinde öncelikle Zaho, Duhok ve çevresindeki PKK kampları var. Sincar’da ise terör örgütünün Türkiye’ye yönelik birinci derece tehdit oluşturan 9 kampı bulunuyor. Temizlik için biri Silopi diğerleri Başika ve Navaran’da 3 ana kontrol merkezi olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak sınırındaki Silopi’ye uzun süredir askeri yığınak yapıyordu. Binlerce zırhlı araç, obüs ve tankın Suriye sonrası hedefi bu kez Sincar olacak.

  • İKİNCİ KANDİL'E İZİN YOK Sincar’ın teröristlerden temizlenmesiyle birlikte Kandil’in Suriye ile bağlantısı kesilecek, ikmal hattı ortadan kaldırılacak.

"TERÖSİTLERİN KARA KIŞI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yeni harekatların sinyalini şu sözlerle vermişti: Suriye'de El Bab'ın da teröristlerden temizlenmesiyle Fırat Kalkanı Harekatı'nın birinci etabını sona erdirdik. Şu anda bitti. Bundan sonra da olacaktır. Şimdi diğer bölgelerde de terör örgütlerinin tepesine binmek için yeni harekatların hazırlıklarını yapıyoruz. Yeni harekatlara yeni isimler vereceğiz. Baharı bekleyen tüm terör örgütlerine, PKK'sıyla, YPG'siyle DEAŞ'ıyla FETÖ'süyle çok güzel sürprizlerimiz var. Önümüzdeki aylar, Allah'ın izniyle Türkiye'nin ve Türk milletinin baharı, teröristlerin ise kara kışı olacaktır.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 3 saat önce
    inşallah
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse bedelli gibi düzenleme yapılabilir
GÜNDEM

Erdoğan: Gerekirse bedelli askerlik gibi...
Yıldırım: 'Dünya beşten büyüktür' diyemeyenler sus pus
GÜNDEM

Yıldırım: 'Dünya beşten büyüktür' diyemeyenler sus ...
Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya ve ABD, terör örgütünü kaptırmama yarışına girdi
GÜNDEM

Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya ve ABD'ye sert tepki: ...
Konya mitingi Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak
GÜNDEM

'Davutoğlu katılacak mı' sorusu yanıt buldu
Erzurum'da PKK'nın eylem aracı toprağa gömülmüş bulundu
GÜNDEM

Her yerde aranıyordu toprak altında bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib mesajı
GÜNDEM

Erdoğan: Ey katil Esed!
Türk Telekom binasını işgal girişimi iddianamesi kabul edildi
GÜNDEM

ÖLDÜRÜLEN DARBECİNİN KAN DONDURAN PAYLAŞIMLARI
Yıldırım: 'Dünya beşten büyüktür' diyemeyenler sus pus
GÜNDEM

YILDIRIM: 'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR' DİYEMEYENLER SUS PUS
Türkiye'den BM'ye mektup: Esed rejimi cezalandırılsın
GÜNDEM

TÜRKİYE'DEN BM'YE ESED MEKTUBU!
Çinli işadamı 2 km yol için 280 lira ödediğini iddia etti
GÜNDEM

2 KM YOL İÇİN 280 LİRA ÖDEDİ!
CHP'li Çetin Arık'a saldırı girişimi
GÜNDEM

CHP'Lİ VEKİLE BIÇAKLI SALDIRI GİRİŞİMİ
Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya ve ABD, terör örgütünü kaptırmama yarışına girdi
GÜNDEM

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN RUSYA VE ABD'YE SERT TEPKİ: BÖYLE OLMAZ