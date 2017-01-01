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Konya'da 3 büyüklüğünde deprem!

Konya'nın Ilgın ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

06 Nisan 2017 Perşembe, 11:03:29 Güncelleme: 11:04:41 DHA

KONYA'da bugün saat 10.03'de, Ilgın İlçesi'nin Gölyaka Mahallesi'nde Richter ölçeğine göre 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Konya'nın Ilgın İlçesi Gölyaka Mahallesi'nde saat 10.03'de Richter ölçeğine göre 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ilgın ve çevresinde hissedilirken, her hangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi.

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