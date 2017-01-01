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Berkin Elvan
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Berkin Elvan davasında duruşma ertelendi

İstanbul 17 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık polis memuru F. D. sesli ve görüntülü SEGBİS aracılığıyla katıldı. Müşteki avukatlarının polis memuru sanığın tutuklanması talebinin reddine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi

06 Nisan 2017 Perşembe, 11:16:20 Güncelleme: 20:55:20 DHA

Gezi Parkı olayları sırasında polisin yaptığı müdahalede, Okmeydanı'nda gaz bombası fişeğiyle ağır yaralanan ve 269 gün sonra hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin dava başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede polis memuru F. D. hakkında "Olası kast ile adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor. Elvan ailesinin avukatları sanık F.D.'nin bıyığının, saçının takma olup olmadığının ve taktığı büyük gözlüğün gerçek gözlüğü olup olmadığının tespit edilmesini talep etti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul 17 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık polis memuru F.D. sesli ve görüntülü SEGBİS) aracılığıyla katıldı.Sanık F.D.'yi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından atanan ve aynı zamanda özel vekaletleri de bulunan iki avukat temsil etti.

DESTEK İÇİN GELDİLER

Duruşmaya Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan ile annesi Gülsüm Elvan da katıldı. Elvan ailesini çok sayıda avukat temsil etti. Duruşmaya HDP Milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu, Hüda Kaya, Celal Doğan, CHP Milletvekilleri Ali Şeker, Hilmi Yarayıcı, Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi Emel Korkmaz ve Şahap Korkmaz ve Ethem Sarısülük'ün kardeşi İkrar Sarısülük, Hasan Ferit Gedik'in annesi ve Dilek Doğan'ın ailesi de izleyici olarak katıldı.

Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan baba Sami Elvan, Berkin'i kimin vurduğunun görüntülerde tespit edildiğini, ancak ortaya çıkarılmak istenmediğini belirtti. Kendisinin ve ailesinin sürekli ölüm tehditleri aldığını belirten Sami Elvan, "Ben adalet istiyorum. Benim çocuğum kimseye yanlış yapmadı" ifadesinde bulundu. Berkin Elvan'ın kardeşi Gamze Elvan'da, şikayetçi olduğunu söyledi. 

Duruşmaya aralarında İstanbul, Ankara Barolarının da bulunduğu 9 baroda katılma talebinde bulundu.

BIYIK İÇİN TESPİT İSTEDİ

Sanık polis memuru F.D., "Kimseyi öldürmeye sebep olacak şekilde gaz tüfeği kullanmadım. Kimsenin yaralanması ve ölümüne sebebiyet vermedim. Ne ben ne de hiçbir arkadaşım böyle bir olay duymadık" dedi. Avukatların "Bıyığınız ve saçınız takma mı?" şeklindeki sorusuya "Takma değil" diyerek yanıt verdi.

Elvan ailesinin avukatları duruşmaya Van'dan sesli ve görüntülü sistemle SEGBİS katılan sanık F.D.'nin bıyığının, saçının takma olup olmadığının ve taktığı büyük gözlüğün gerçek gözlüğü olup olmadığının tespit edilmesini talep etti.

CAN GÜVENLİĞİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Avukatlar ayrıca sanığın İstanbul'daki duruşmalara katılmasını talep etmesi üzerine mahkeme heyeti sanık F.D.'ye söz verdi. Sanık F.D., eşinin hamile olduğunu ve can güvenliği gerekçeleriyle duruşmaya Van'dan SEGBİS ile katılmak istediğini söyledi. Taleplerle ilgili olarak ara veren mahkeme heyeti, CMK ve Yargıtay kararlarına göre sanığın SEGBİS aracılığıyla ifade verebileceğini ayrıca can güvenliği ve hedef olma durumunu da göz önüne alınarak sanığın SEGBİS ile ifade vermesine karar verdi.

DURUŞMADA TANIKLAR DİNLEDİ

Duruşmada 3 kişide tanık olarak dinlendi. Okmeydanı'nda özel bir klinikte diş hekimi asistanı olarak çalışan Perihan Kok, "Olaylar sırasında yoğun gaz atıldığı için klinik önündeki polisleri hasta var diye uyardık. Ancak polisler bize küfür edince ben de sinirlenerek fotoğraflarını çektim. Ertesi gün iş yerine gelince bir tane çocuğun polis tarafından vurulduğunu söylediler. Ben de bize küfür eden polislerden biri olabilir diye fotoğrafı savcılığa verdim" dedi.

Tanık olarak dinlenen Diş Hekimi Meltem Başbuğ da, yoğun gaz atmaları nedeniyle içeride astım hastası olduğu için polisleri uyardıklarını, ancak kendilerine küfür etmeleri üzerine polislerin fotoğrafını çektiklerini, polislerin daha sonra aşağıya doğru koştuklarını söyledi.

SORUŞTURMA AŞAMALARINI HATIRLATTI

Duruşmada söz alan Elvan Ailesinin avukatlarından Can Atalay, Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmanın geçirdiği aşamaları anlattı. Bu aşamalardan bir örnek veren avukat Atalay, "Soruşturmayı yürüten dosyanın eski savcılarından Faruk Bildirici, olay yerinde keşif yapılmasını talep etmişti. Ancak sulh ceza hakimliği gereksiz masraf olacağı ve ileri de görevi kötüye kullanma suçu oluşabileceği gerekçesiyle bu talebi kabul etmemişti " diye hatırlattı. Elvan ailesinin avukatları müebbet hapis istemiyle tutuksuz yargılanan polis memuru F.D.'nin tutuklanmasını talep etti.

KİRLİ SAKALLA GELSEM TRAŞ MI ETTİRECEKSİNİZ?

Elvan ailesinin avukatlarından Oya Aslan, F.D.'nın bıyık ve sakalının gerçek olup olmadığı yönünde rapor alınmasını talep etmesi üzerine F. D., "Kirli sakalla gelsem traş mı ettirecektiniz?" diye tepki gösterdi.

TUTUKLANMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, F.D.'nin tutuklanmasına ilişkin talebi dosyadaki mevcut delil durumu, duruşmaları takip etmiş olması, yaptığı görev itibari ile kaçma şüphesinin bulmadığı gerekçesi ile reddetti.

TUTANAK SAVCILIĞA GÖNDERİLECEK

Sanık F.D.'nin bıyığı ve sakalının gerçek olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına ilişkin talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşma tutanağının çözümü tamamlandıktan sonra duruşma sırasında taraflarca iddia ve savunma dokunulmazlığını aşan söz ve eylemlerin olup olmadığı hususunun araştırılması ve gereğinin yapılması için tutanakların bir örneğinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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