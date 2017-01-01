06 NİSAN 2017
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Konya
GÜNDEM

Konya'da yeni obruk oluştu

Obruğu, ekim hazırlığı için tarlayı kontrol etmeye için geldiğinde fark ettiğini aktaran Güneş, "Tarlaya geldiğimde bu görüntü ile karşılaştık. Böylesini ilk defa gördük" dedi

06 Nisan 2017 Perşembe, 11:25:36 Güncelleme: 16:19:40 AA

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 40 metre çapında, 20 metre derinliğinde obruk oluştu.

İlçeye bağlı Hotamış Mahallesi Avşar mevkisinde Mustafa Güneş'e ait tarlada oluşan obruk, bölgedeki çiftçileri tedirgin etti. Boş tarlada oluşan yaklaşık 40 metre çapında, 20 metre derinliğindeki obruğu, tarla sahibinin yeğeni, çitçilikle geçimini sağlayan Adem Güneş fark etti. Adem Güneş, bölgede, daha önce bu kadar büyük çapta bir obruk oluşumuna rastlanmadığını söyledi.

"BÖYLESİNİ İLK DEFA GÖRDÜK"

Obruğu, ekim hazırlığı için tarlayı kontrol etmeye için geldiğinde fark ettiğini aktaran Güneş, "Tarlaya geldiğimde bu görüntü ile karşılaştık. Böylesini ilk defa gördük. Şimdi her an her yerde obruk oluşacak gibi bir tedirginlik var. Çiftçi için çalışma zamanı, ekim zamanı. Daha kötüsü de olabilirdi. Çiftçilerde korku var. Allah sonumuzu hayır etsin.” dedi.

  • Obruğun içine düşebilirdik


Bölgede çiftçilik yapan Mustafa Hatipoğlu ise 15 gün içinde tarlalarda çalışmaların başlayacağını vurgulayarak, "Obruk, traktörle çalışırken de meydana gelebilirdi. Obruğun içine düşebilirdik." diye konuştu.



Öte yandan, obruğun oluştuğu tarlaya 50 metre uzaklıktaki başka bir tarlada, geçen yıl 2 metre derinliğinde 80 metre çapında başka bir obruk oluştuğu kaydedildi.

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YORUMLAR 10
  • Misafir 31 dakika önce
    Allah bu insanları korusun.
  • Misafir 1 saat önce
    40 metre çapında mı ? yok artık
  • Misafir 3 saat önce
    allahın bir hikmeti
  • Misafir 4 saat önce
    bunları uzaylılar yapıyor
  • Misafir 4 saat önce
    bilinçsizce yeraltı sularını kullanırsanız daha çok obruk oluşur.daha çok yer göçüğü olur.
  • Misafir 6 saat önce
    ben direk icine girer bakardim ne var diye , sanki bi bosluk var
  • Misafir 7 saat önce
    Konya eski göl tabanı...
  • Misafir 9 saat önce
    DEPREMLE ALAKASI OLABİLİR Mİ ÇOKTA DÜZGÜN GÖÇMÜŞ İLGİNÇ
  • Misafir 9 saat önce
    yeraltı sularının kuruması ile oluşan bi durumdur
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