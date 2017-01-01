06 NİSAN 2017
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İstanbul İstiklal Caddesi
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İstiklal Caddesi'ndeki "omuz atma" cinayetinde iddianame hazır

Görevlerinin gereklerine aykırı davrandıkları ifade edilen 2 şüpheli polisin "görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan 2'şer yıla kadar hapsi istendi

06 Nisan 2017 Perşembe, 11:33:13 Güncelleme: 11:34:51 İHA

İstiklal Caddesi'nde Ayhan Kaya adlı vatandaşın, omuz atma tartışması yüzünden bıçaklanarak öldürülmesi olayını gördükleri halde, olay yerinde kavgayı izleyip müdahale etmedikleri iddia edilen 2 polis memuru hakkında 2'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde omuz atma tartışması yüzünden yaşanan kavgada Ayhan Kaya'nın kemerle dövüldükten sonra bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin haklarında soruşturma yürütülen 2 polis memuru hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçundan iddianame düzenlendi.

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktül Ayhan Kaya'nın ağabeyi Hüseyin Kaya 'müşteki', polis memurları Ali T. Ve Mücahit Ö. 'şüpheli' olarak yer aldı.
İddianamede, olay tarihinde İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliği'nde görevli polis memuru şüpheliler Mücahit Ö. Ve Ali T.in, 4 Temmuz 2015 saat 05.00 sıralarında İstiklal Caddesi Ağa Cami önünde maktul Ayhan Kaya'nın bıçakla kasten öldürülmesi olayı ile ilgili çıkan kavgayı gördükleri anlatıldı. Yaşananları gördükleri halde olay yerinde kavgayı izleyip müdahale etmeyerek görevlerinin gereklerine aykırı davrandıkları ifade edilen 2 şüpheli polisin "görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan 2'şer yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede, olay yerinde görevli oldukları gerekçesiyle haklarında aynı dosyadan soruşturma yürütülen 5 polis memuru hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçundan takipsizlik kararı verildiği belirtildi. Başsavcılıkça onaylanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

25'ER YIL HAPSE MAHKUM EDİLMİŞLERDİ

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, 4 Temmuz 2015 gecesi "omuz atma" tartışması yüzünden yaşanan kavgada 28 yaşındaki Ayhan Kaya kemer ve yumruklarla dövülmesinin ardından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaya ilişkin İstanbul 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanılar Cihan Arslan, Ferdi İnci ve Hasan Düman'ı 21 Aralık 2016 tarihli karar duruşmada "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapse mahkûm edilmişti. Öte yandan cinayete geç müdahale ettikleri ve yaşanan kavgayı yalnızca izledikleri iddia edilen güven timlerine bağlı 7 sivil polis hakkında da "görevi ihmal" suçundan ayrı bir soruşturma açılmıştı.

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