06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Muğla Datça caretta ceratta
GÜNDEM

Muğla Datça'da caretta ceratta sahile vurdu

Palamutbükü Sahili'ne vuran caretta carettanın 40 kilo ağırlığında ve dişi olduğu belirlenirken, deniz kaplumbağasında herhangi bir yara izine rastlanmadı

06 Nisan 2017 Perşembe, 12:05:03 Güncelleme: 12:09:39 DHA

Muğla'nın Datça İlçesi'nde, ölen caretta ceratta cinsi deniz kaplumbağası sahile vurdu. Başta çocuklar caretta carettanın başından ayrılamadı

Datça ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Palamutbükü Sahili'ne ölmüş bir caretta caretta vurdu.  Carattanın vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmadı.

Durumdan haberdar edilen Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, sahile vuran caretta carettanın yaklaşık 40 kilo ağırlığında ve dişi olduğunu söyledi.

 



BALIKÇI VE DENİZCİLERE ÖNEMLİ UYARI

Deniz kaplumbağalarının çiftleşme mevsiminde olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kaska, balıkçıları ve denizcileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Prof. Kaska şöyle dedi:

"Deniz kaplumbağaları su üstünde çiftleşiyorlar ve bu süreç 1-2 saat sürebiliyor. Çiftleşme nedeniyle su üstünde olduklarından tekne çarpmalarına maruz kalabiliyorlar. Bu mevsimde ölü caretta carettalara daha sık rastlanması buna bağlı olabilir. Ayrıca denizlerimizdeki hayalet ağlar, caretta carettalar için büyük tehlike arz ediyor. Balıkçıların daha dikkatli olmalarında yarar var."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Muğla'da 830 litre sahte içki ele geçirildi
GÜNDEM

Gizli bölmeden böyle çıkarıldı!
Muğla'da yapılan iğneden sonra fenalaşan kadın öldü
GÜNDEM

Eski futbolcunun annesinin şoke eden ölümü!
Muğla'da vahşi cinayetin katili yakalandı!
GÜNDEM

Vahşi cinayetin katili yakalandı!
Muğla'da 'İntihar etti' denilen kadının eşi tutuklandı
GÜNDEM

'İntihar etti' denilen kadınla ilgili şoke eden ...
Muğla'da hırsızlık için girdiği evde yakalanan kadın 'aşeriyorum' dedi
GÜNDEM

"Canım çağla çekti, onun için buradayım"
Muğla'da 4 bin TL'ye satıldığı öne sürülen Fatma Gül bebek devlet korumasında
GÜNDEM

4 bin TL'ye satılan Fatma Gül bebekle ilgili yeni ...
Türk Telekom binasını işgal girişimi iddianamesi kabul edildi
GÜNDEM

ÖLDÜRÜLEN DARBECİNİN KAN DONDURAN PAYLAŞIMLARI
Yıldırım: 'Dünya beşten büyüktür' diyemeyenler sus pus
GÜNDEM

YILDIRIM: 'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR' DİYEMEYENLER SUS PUS
Türkiye'den BM'ye mektup: Esed rejimi cezalandırılsın
GÜNDEM

TÜRKİYE'DEN BM'YE ESED MEKTUBU!
Çinli işadamı 2 km yol için 280 lira ödediğini iddia etti
GÜNDEM

2 KM YOL İÇİN 280 LİRA ÖDEDİ!
CHP'li Çetin Arık'a saldırı girişimi
GÜNDEM

CHP'Lİ VEKİLE BIÇAKLI SALDIRI GİRİŞİMİ
Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya ve ABD, terör örgütünü kaptırmama yarışına girdi
GÜNDEM

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN RUSYA VE ABD'YE SERT TEPKİ: BÖYLE OLMAZ