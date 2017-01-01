Muğla Datça'da caretta ceratta sahile vurdu

Muğla'nın Datça İlçesi'nde, ölen caretta ceratta cinsi deniz kaplumbağası sahile vurdu. Başta çocuklar caretta carettanın başından ayrılamadı



Datça ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Palamutbükü Sahili'ne ölmüş bir caretta caretta vurdu. Carattanın vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmadı.



Durumdan haberdar edilen Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, sahile vuran caretta carettanın yaklaşık 40 kilo ağırlığında ve dişi olduğunu söyledi.





BALIKÇI VE DENİZCİLERE ÖNEMLİ UYARI



Deniz kaplumbağalarının çiftleşme mevsiminde olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kaska, balıkçıları ve denizcileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Prof. Kaska şöyle dedi:



"Deniz kaplumbağaları su üstünde çiftleşiyorlar ve bu süreç 1-2 saat sürebiliyor. Çiftleşme nedeniyle su üstünde olduklarından tekne çarpmalarına maruz kalabiliyorlar. Bu mevsimde ölü caretta carettalara daha sık rastlanması buna bağlı olabilir. Ayrıca denizlerimizdeki hayalet ağlar, caretta carettalar için büyük tehlike arz ediyor. Balıkçıların daha dikkatli olmalarında yarar var."